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Выдержит гранату и не дрогнет: на чём ездят миллиардеры, чтобы выжить при любом нападении

4:11
Авто

Богатые, влиятельные и очень осторожные — именно для таких клиентов создаются автомобили, которые не боятся ни пуль, ни гранат. Это не просто машины, а подвижные крепости с роскошными интерьерами и ценами с шестью нулями. В подборке — десять самых впечатляющих броневиков 2025 года.

Cadillac Escalade
Фото: Wikipedia by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Cadillac Escalade

1. Toyota Land Cruiser 300

Компания INKAS Armored превратила проверенный временем внедорожник в настоящий неприступный форт.
V6 3.5 л, 409 л. с., защита BR6, устойчивость к атаке из штурмового оружия и даже к взрывам двух гранат под днищем. Есть система пожаротушения, громкая связь, колёса с защитой от выстрелов. Цена — около $200 000.

2. Mercedes-Benz S-class

Внешне — элегантный седан, внутри — бронекапсула с защитой от взрывчатки и выстрелов в упор.
Бронирование незаметно, двигатель V8 на 496 л. с., телекамера ночного видения, подача кислорода и система эвакуации. Стоимость брони может превышать $500 000.

3. Infiniti QX80

Мощный внедорожник V8 5.6 л, 400 л. с. стал тишайшей капсулой с бронёй по периметру.
Бронированные стёкла обеспечивают не только защиту, но и отличную шумоизоляцию. Машина рассчитана на 7 пассажиров и уверенно ведёт себя на бездорожье.

4. Bentley Bentayga

Роскошный и быстрый Bentayga в броне выдержит стрельбу из АК-47 и AR10, а также два одновременных взрыва под днищем.
Мотор W12 6.0 л, 600 л. с., внутри — хром, дерево и абсолютная тишина. Есть дымовая завеса и система защиты выхлопа.

5. Cadillac Escalade ESV

Escalade от Alpine Armoring получил углеродную броню и стёкла толщиной 5 см.
Композитные панели в 10 раз прочнее стали, машина выдерживает мины и стрелковое оружие. Может ехать даже на простреленных колёсах до 48 км.

6. Chevrolet Suburban

INKAS превратили Suburban в неуязвимый транспорт для силовых структур.
6.2 л V8, 425 л. с., защита уровня B6, электролюминесцентные стёкла, фильтрация воздуха и защищённые элементы электроники.

7. BMW X7

За внешне обычным видом скрывается мощная бронекапсула уровня BR6.
4.4 л V8, 523 л. с., защита от винтовочных пуль и взрывов, дымовая система, аварийная подсветка и ночное видение.

8. Mercedes-Benz Sprinter

Фургон превратился в передвижной бункер: выдерживает фугасы, гранаты и СВУ.
Внутри — капитанские кресла, бар, ковры и смарт-телевизор. По уровню брони конкурирует с военными машинами.

9. Rolls-Royce Cullinan

Классика британской роскоши с бронёй от Klassen. Стоимость — почти миллион долларов.
Броня BR6, двойные двери, защита крыши и пола от гранат, эксклюзивные материалы внутри и почти незаметная модификация снаружи.

10. Mercedes-AMG G 63

Удлинённый G 63 с двигателем 4.0 л V8 (577 л. с.) получил бронирование от штурмового оружия и гранат.
Run-Flat шины, телевизор 4К, фильтрация воздуха и изолированный салон. Настоящий лимузин для выживания.

Уточнения

Грана́та (нем. Granate, итал. Granata от лат. Granatus — зернистый) — боевой припас в форме пустотелого чугунного шара, снаряжённого порохом, для поражения живой силы вблизи от места его разрыва, позднее — наступательное и оборонительное оружие, предназначенный для поражения живой силы, вооружения и техники противника с помощью ручного и иного метания.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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