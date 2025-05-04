Эти машины словно приманка для ДТП: список, в котором не хочется оказаться

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В "Страховом доме ВСК" подвели итоги за 2024 год и составили рейтинг машин, которые чаще других оказываются участниками ДТП. И хотя цифры немного отличаются от прошлых лет, общая картина остаётся прежней: в списке лидеров по аварийности — народные и массовые модели.

Фото: freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ДТП с участием двух автомобилей

Где чаще всего происходят аварии

Наибольшее число ДТП зафиксировано в Москве, а также в Башкортостане, Краснодарском крае, Ростовской и Новосибирской областях. Меньше всего аварий произошло в Санкт-Петербурге, Волгоградской и Омской областях.

1. Lada Granta

Аварийность: 4,1%

Гранта — абсолютный лидер рейтинга. Это один из самых доступных и распространённых автомобилей в стране, поэтому и в авариях участвует чаще других. Особенно часто её можно встретить в такси и на служебных авто. Простая конструкция, дешёвое обслуживание — всё это делает модель популярной, но и уязвимой на дороге.

2. Hyundai Solaris

Аварийность: 3,2%

Второе место занял Solaris. Лёгкий в управлении, экономичный, с привлекательным дизайном — неудивительно, что его любят в крупных городах. Однако массовость модели и активная эксплуатация, включая каршеринг, повышают шанс попасть в ДТП.

3. Lada Priora

Аварийность: 2%

Несмотря на то, что модель давно снята с производства, Приора по-прежнему популярна в регионах. Возраст, износ и не всегда аккуратное обслуживание — всё это сказывается на статистике.

4. Lada Kalina

Аварийность: 1,6%

Калина уверенно держится в списке. Универсальная и простая в эксплуатации, она давно стала выбором водителей в небольших городах. Но возрастной автопарк и агрессивные условия эксплуатации делают своё дело.

5. Toyota Corolla

Аварийность: 1,5%

Единственная иномарка в топ-5. Corolla считается надёжной и долговечной, но высокая интенсивность использования — особенно в такси и на трассах — приводит к частым попаданиям в ДТП. При этом сама по себе модель славится выносливостью и ремонтопригодностью.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

