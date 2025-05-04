Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Беременная Ида Галич показала свои трусы-парашюты
Потрясающий кофейный десерт со сливками без выпечки: удивите гостей этим лакомством
Искусственный интеллект взял тайную власть: одна маленькая ложь уже изменила всё
Ухоженные волосы без салона: четыре домашних ритуала, которые работают лучше профессиональных средств
Ценник маленький, а проблемы — большие: что делает с кошкой эконом-корм
Намазал — и тишина: мазь из холодильника, которая лечит почти всё
Почему лучше выбирать правильные сорта для совместной посадки
Октоберфест в Блуменау: где немецкие традиции встречаются с бразильским солнцем
Сода для уборки: этот трюк приносит больше вреда, чем пользы

Эти машины словно приманка для ДТП: список, в котором не хочется оказаться

2:28
Авто

В "Страховом доме ВСК" подвели итоги за 2024 год и составили рейтинг машин, которые чаще других оказываются участниками ДТП. И хотя цифры немного отличаются от прошлых лет, общая картина остаётся прежней: в списке лидеров по аварийности — народные и массовые модели.

ДТП с участием двух автомобилей
Фото: freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ДТП с участием двух автомобилей

Где чаще всего происходят аварии

Наибольшее число ДТП зафиксировано в Москве, а также в Башкортостане, Краснодарском крае, Ростовской и Новосибирской областях. Меньше всего аварий произошло в Санкт-Петербурге, Волгоградской и Омской областях.

1. Lada Granta

Аварийность: 4,1%

Гранта — абсолютный лидер рейтинга. Это один из самых доступных и распространённых автомобилей в стране, поэтому и в авариях участвует чаще других. Особенно часто её можно встретить в такси и на служебных авто. Простая конструкция, дешёвое обслуживание — всё это делает модель популярной, но и уязвимой на дороге.

2. Hyundai Solaris

Аварийность: 3,2%

Второе место занял Solaris. Лёгкий в управлении, экономичный, с привлекательным дизайном — неудивительно, что его любят в крупных городах. Однако массовость модели и активная эксплуатация, включая каршеринг, повышают шанс попасть в ДТП.

3. Lada Priora

Аварийность: 2%

Несмотря на то, что модель давно снята с производства, Приора по-прежнему популярна в регионах. Возраст, износ и не всегда аккуратное обслуживание — всё это сказывается на статистике.

4. Lada Kalina

Аварийность: 1,6%

Калина уверенно держится в списке. Универсальная и простая в эксплуатации, она давно стала выбором водителей в небольших городах. Но возрастной автопарк и агрессивные условия эксплуатации делают своё дело.

5. Toyota Corolla

Аварийность: 1,5%

Единственная иномарка в топ-5. Corolla считается надёжной и долговечной, но высокая интенсивность использования — особенно в такси и на трассах — приводит к частым попаданиям в ДТП. При этом сама по себе модель славится выносливостью и ремонтопригодностью.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Экономика и бизнес
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги Аудио 
Китайская инновация, которая перевернёт рынок сантехники
Наука и техника
Китайская инновация, которая перевернёт рынок сантехники Аудио 
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Здоровье
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все Аудио 
Популярное
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи

Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".

Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Эти платья сделают вас иконой стиля в 2025 — тренды, от которых в восторге дизайнеры
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Последние материалы
Сода для уборки: этот трюк приносит больше вреда, чем пользы
Пять минут — и ты сияешь! Идеальный макияж для работающих женщин
Стратегия для людей старше 50 лет, которая меняет физическую форму: эти упражнения не требуют усилий
Пермская Амега преодолела кризис: рост выручки до 7,1 млрд рублей в 2024 году
Бисквит за 15 минут: секрет нежнейшего рулета с творогом и джемом раскрыт – просто пальчики оближешь
Космическая рулетка: огромный астероид уничтожит Землю уже в этом десятилетии
Елена Ханга рассказала, как её знакомый стал отцом без физического контакта с женщиной
Кто тут у нас в кустах? Топ-6 опасных пауков России — кого стоит бояться, а кто просто симпатяга
Избегайте этих дней: неподходящие даты для посадки картофеля
Нежный медовик без раскатки коржей: гости будут в восторге от этого секрета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.