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Конец свободы на дорогах? ЕС собирается фильтровать контент в машине

1:54
Авто

Евросоюз может в ближайшем будущем ввести новые регламенты, касающиеся мультимедийных систем в автомобилях — вплоть до контроля воспроизводимого контента во время вождения. Такая инициатива, по словам чиновников, направлена на повышение безопасности на дорогах, но уже вызывает споры об ограничении личных свобод.

Салон китайского минивэна GAC GN8
Фото: commons.wikimedia.org by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салон китайского минивэна GAC GN8

Что именно планирует ЕС

Согласно предварительной информации, обсуждается введение стандартов для автомобильных аудиосистем, которые могут включать:

  • Ограничения на уровень громкости;

  • Блокировку определённых типов аудио во время движения (например, видео с экрана);

  • Автоматическую приостановку воспроизведения при срабатывании систем экстренного торможения;

  • В перспективе — фильтрацию "отвлекающего контента".

Аргументы "за"

Еврокомиссия заявляет, что водители всё чаще отвлекаются на экраны и аудио, что становится причиной ДТП. Введение ограничений якобы поможет снизить количество аварий и повысит концентрацию водителя.

"Вождение — это не время для просмотров шоу или шумных музыкальных сеансов. Это — вопрос безопасности", — говорится в одном из обсуждаемых документов.

Аргументы "против"

Автомобилисты и правозащитники бьют тревогу: речь может идти о вмешательстве в личную свободу и приватность, особенно если технология будет собирать данные о воспроизводимом контенте.

Кроме того, остаётся неясным:

  • кто будет решать, что является "допустимым" контентом;

  • как это повлияет на устройства от сторонних производителей;

  • и не приведёт ли это к удорожанию мультимедийных систем.

Пока речь идёт только о проекте обсуждения, но если инициатива получит поддержку, новые правила могут начать действовать уже с 2026 года и коснуться как новых автомобилей, так и устройств "послепродажного" рынка.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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