Конец свободы на дорогах? ЕС собирается фильтровать контент в машине

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Евросоюз может в ближайшем будущем ввести новые регламенты, касающиеся мультимедийных систем в автомобилях — вплоть до контроля воспроизводимого контента во время вождения. Такая инициатива, по словам чиновников, направлена на повышение безопасности на дорогах, но уже вызывает споры об ограничении личных свобод.

Фото: commons.wikimedia.org by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салон китайского минивэна GAC GN8

Что именно планирует ЕС

Согласно предварительной информации, обсуждается введение стандартов для автомобильных аудиосистем, которые могут включать:

Ограничения на уровень громкости;

Блокировку определённых типов аудио во время движения (например, видео с экрана);

Автоматическую приостановку воспроизведения при срабатывании систем экстренного торможения;

В перспективе — фильтрацию "отвлекающего контента".

Аргументы "за"

Еврокомиссия заявляет, что водители всё чаще отвлекаются на экраны и аудио, что становится причиной ДТП. Введение ограничений якобы поможет снизить количество аварий и повысит концентрацию водителя.

"Вождение — это не время для просмотров шоу или шумных музыкальных сеансов. Это — вопрос безопасности", — говорится в одном из обсуждаемых документов.

Аргументы "против"

Автомобилисты и правозащитники бьют тревогу: речь может идти о вмешательстве в личную свободу и приватность, особенно если технология будет собирать данные о воспроизводимом контенте.

Кроме того, остаётся неясным:

кто будет решать, что является "допустимым" контентом;

как это повлияет на устройства от сторонних производителей;

и не приведёт ли это к удорожанию мультимедийных систем.

Пока речь идёт только о проекте обсуждения, но если инициатива получит поддержку, новые правила могут начать действовать уже с 2026 года и коснуться как новых автомобилей, так и устройств "послепродажного" рынка.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

