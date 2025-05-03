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Эти машины неубиваемы: что пережили автомобили с пробегом в миллион километров

2:11
Авто

Есть машины, которые за свою жизнь видели больше, чем среднестатистический водитель за всю карьеру. Они не просто ездили — они выносливо терпели пробеги в миллион километров, ремонтировались по мелочи и продолжали мчать вперёд. Вот топ-5 самых живучих автомобилей по версии AutoNews.

Hyundai Elantra
Фото: commons.wikimedia.org by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Hyundai Elantra

1. Toyota Tundra

Американец Вик Шепард сделал невозможное — проехал на своём пикапе 2014 года 1,6 миллиона километров. При этом серьёзных поломок почти не было: заменили генератор и кое-что по мелочи. Только на отметке 1,2 млн км пришлось заглянуть в коробку передач. Вот это надёжность.

2. Москвич-2140

Кто бы мог подумать: скромный "Москвич" 1976 года оказался настоящим железным бойцом. Немец Герхард Шотт проехал на нём 1 миллион километров и был в полном восторге. Пришлось, правда, заменить мотор — но с 75 "лошадками" он честно отпахал больше 40 лет.

3. BMW 325iS

Этот миллионник отличился экспериментальным происхождением: автомобиль из 1990-х принадлежал компании Mobil и проходил испытания на стенде. За четыре года он "накрутил" 1 миллион километров — пусть и не на дорогах, но результат всё равно впечатляющий.

4. Hyundai Elantra

Американка Фарра Хейнс не просто ездила — она буквально жила в своей Elantra 2013 года, проехав более 2,6 миллиона километров. Hyundai не осталась в стороне: подарила ей новую машину и специальную табличку "1 million miles club".

5. Land Rover Discovery

Пятое место — за раллийным ветераном. Этот Discovery прошёл путь от участия в Camel Trophy в 90-х до роли повседневного транспорта и накатал по России целый миллион километров. Настоящий внедорожник с историей.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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