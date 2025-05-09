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Думал, что ещё походит, а двигатель закипел: старый антифриз подводит в самый неподходящий момент

1:34
Авто

На обочине с открытым капотом и паром из-под него — привычная летняя картина. Но дело тут не только в пробках и жаре. Причина перегрева двигателя часто кроется в забытом антифризе, а не в "умирающем" радиаторе или помпе.

антифриз
Фото: Wikipedia by fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
антифриз

Забыли про антифриз — попрощайтесь с мотором

Многие водители чётко отслеживают замену масла и тормозной жидкости, но игнорируют срок службы охлаждающей смеси. А зря: старый антифриз теряет свои свойства, провоцирует коррозию, образование отложений и перегрев. В итоге можно попасть на дорогостоящий ремонт.

У большинства составов срок службы — от 2 до 5 лет или 40-50 тысяч километров пробега, но всё зависит от типа и условий эксплуатации. В экстремальной жаре или при высоких нагрузках жидкость может потерять свойства и раньше.

Как понять, что пора менять

  1. Тест-полоска — простой и точный способ. Опустил в бачок, подождал, сравнил цвет — и всё ясно. Стоит недорого, продаётся в любом автомагазине рядом с антифризами.

  2. Визуальный осмотр:

  • Жидкость потемнела или помутнела — это уже тревожно.
  • Цвет стал молочным — сигнал разрушения химического состава.
  • Появились ржавые оттенки, хлопья или пена — система охлаждения может быть повреждена.

Если такие признаки есть — жидкость нужно менять немедленно, а лучше — проверить всю систему у механика.

Уточнения

Антифриз (от греч. ἀντι- — против и англ. freeze — замерзать) — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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