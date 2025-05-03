Changan CS75 Pro — тот случай, когда и салон, и мотор, и цена радуют

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В Китае готовится к запуску новая версия популярного кроссовера Changan CS75 — и она может стать настоящей сенсацией. Автомобиль получил приставку Pro и сразу несколько важных отличий от привычного россиянам CS75 Plus.

Фото: Freepik by senivpetro салон автомобиля

Главная фишка — трёхрядный салон с компоновкой 2+3+2. Да, это полноценный 7-местный кроссовер, а не просто "паркетник с запасом". И это уже заявка на лидерство в бюджетном сегменте SUV.

Второе важное новшество — механическая коробка передач. Такую модификацию предложат с турбомотором объёмом 1.5 литра (166 л. с.) и 6-ступенчатой "механикой". Альтернатива — тот же объём и 181 л. с., но с 7-ступенчатым "роботом". Привод — передний, независимо от трансмиссии.

Changan явно делает ставку на доступность: по предварительным данным, в Китае цены стартуют от 90 000 юаней, то есть чуть более 1 миллиона рублей. Это значит, что трёхрядный кроссовер с турбомотором и полноценным салоном стоит, как базовая Lada Granta.

Запуск в серию запланирован уже на лето 2025 года. Машина пойдёт как модель 2025 года, а не 2026, что важно для ценников и поставок.

Уточнения



Changan Automobile Group («Чанъань Отомобайл Груп») — китайская автомобилестроительная компания. Входит в число 20 крупнейших производителей государства.

