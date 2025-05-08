Знак исчез, и место стало доступным: ГИБДД официально разрешила парковаться на местах для инвалидов

Водители всё чаще сталкиваются с ситуацией: на парковке видна разметка с символом инвалидной коляски, но дорожного знака поблизости нет. На первый взгляд — вроде бы не нарушаешь. Но автоюристы предупреждают: всё не так просто, как кажется.

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Что говорит закон

Согласно правилам, полноценное парковочное место для инвалидов должно обозначаться знаком 6.4 "Парковка" с табличкой 8.17 "Инвалиды" и разметкой 1.24.3. Только в таком сочетании оно имеет юридическую силу. В этом случае парковка обычного авто обернётся штрафом в 5000 рублей (ст. 12.19 КоАП РФ), а в городах-миллионниках — ещё и эвакуацией.

А вот разметка без знака — не запрет, а всего лишь визуальное напоминание. Согласно ГОСТ Р 52289-2019, дорожная разметка не может заменять знаки и действует только вместе с ними. Поэтому если вы заняли место с коляской на асфальте, но без сопровождающего знака — вы формально не нарушили.

Почему тогда всё так неоднозначно

На практике бывают две причины, по которым разметка "живёт" без знака:

Законное упразднение места, но забыли стереть краску. В этом случае штрафовать не имеют права. Знак был, но его временно убрали или он повреждён. И вот тут возможны проблемы: формально требований нет, но инспектор может посчитать иначе. Особенно если система фотофиксации "думает", что знак на месте. Штраф придёт, и придётся его оспаривать.

А как с частными парковками

В ТЦ, жилых дворах и на стоянках без чёткого правового регулирования часто рисуют символы без знаков, не заморачиваясь соблюдением ГОСТов. Формально — это не юридически значимые ограничения. Но моральный вопрос всё равно остаётся: занятое "не по праву" место может понадобиться тому, кто действительно в нём нуждается.

Уточнения

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

