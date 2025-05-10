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Задрожал руль — ищи беду: 7 проблем, которые не прощают промедления

Авто

Многие водители хоть раз сталкивались с тем, что руль начинает подрагивать — то на скорости, то при торможении, то даже на месте. Чаще всего это раздражает, но не пугает. И зря.

салон автомобиля
Фото: Freepik by senivpetro
салон автомобиля

1. Дрожь на трассе? Возможно, дело в колёсах

Если руль начинает вибрировать при 70-100 км/ч, скорее всего, речь о разбалансировке колёс. Иногда виной — грязь, налипшая на внутреннюю сторону диска. Но могут быть и другие причины: неправильный монтаж, износ резины, погнутые диски или даже заводской брак.

2. Тормозишь — а руль дрожит

Если вибрации появляются во время торможения, вероятнее всего, проблема в тормозных дисках или колодках. Даже небольшое искривление тормозного диска может вызвать ощутимую дрожь. Износ передних колодок тоже может быть виновником — особенно если их давно не меняли.

3. Проблемы с рулевым управлением

Если вибрации не зависят от торможения и скорости, стоит проверить рулевые тяги и их наконечники. Их износ — не шутка: нарушается точность управления, машина становится менее отзывчивой.

4. Свободный ход руля увеличился

Это явный признак износа рулевой рейки. Игнорировать нельзя: со временем люфт становится всё сильнее, а на дороге это может обернуться потерей контроля.

5. Подвели крепления

Иногда причина в банальном — ослабленные болты крепления колёс. Это опасно не только вибрацией, но и риском потери колеса в движении.

6. Грыжа на шине или повреждение диска

Даже небольшая грыжа может нарушить балансировку колеса и вызвать вибрации. А если диск ещё и деформирован — проблема будет только усиливаться.

7. Машина стоит, а руль дрожит? Ищите в моторном отсеке

Если руль вибрирует на холостом ходу, обратите внимание на опоры двигателя. Изношенные или повреждённые подушки ДВС передают вибрации прямо на кузов и руль.

Уточнения

Руль (от нидерл. roer) — часть рулевого механизма, предназначенная для поворота и удержания направления движения различных транспортных средств.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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