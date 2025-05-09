Кольцо закрутили по-новому: что изменилось и почему теперь опасно ехать по привычке

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Круговые перекрёстки — вроде бы привычное дело. Но именно здесь водители чаще всего нарушают правила, не догадываясь, что за это можно не только получить штраф, но и остаться без прав.

Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД

Кто кому уступает

Многие водители до сих пор считают, что приоритет на круге всегда у тех, кто уже движется по кольцу. Но с 2023 года это не так: теперь порядок регулируется только знаками приоритета. А значит, на разных перекрёстках правила могут отличаться. Не заметил знак — нарушил. Итог: штраф 1000 рублей по статье 12.13 КоАП.

Поворотник? Зачем

Часто игнорируется и необходимость включить поворотник при съезде с кольца. А между тем, это полноценное нарушение — по статье 12.14 КоАП. Штраф — 500 рублей. То же самое касается перестроения между полосами внутри круга: без сигнала — штраф.

Полоса решает

Выезжая с круга, водитель обязан заранее перестроиться в правый ряд. Но многие делают это с любой полосы — особенно в час пик. За неправильный выбор полосы при съезде — ещё 500 рублей штрафа.

Парковка на островке? Опасно и незаконно

На некоторых кругах выделены "островки безопасности" или бордюры, ограждающие сам перекрёсток. Некоторые находчивые водители паркуются прямо там, особенно в городах с дефицитом стоянок. За такую импровизированную парковку предусмотрен штраф 500 рублей.

Самое грубое — движение против направления

Не успел перестроиться к съезду? Некоторые лихачи включают заднюю передачу и пытаются "отыграть назад". Но это — прямое нарушение, приравненное к езде по встречке. Санкции жёсткие: 5000 рублей штрафа или лишение прав на полгода.

Уточнения

Кругово́й перекрёсток или кольцевое пересечение - перекрёсток, где приближающиеся транспортные средства замедляются и начинают круговое движение вокруг центрального "острова" в направлении против часовой стрелки на дорогах с правосторонним движением либо по часовой стрелке на дорогах с левосторонним движением, до выезда на одном из поворотов (ответвлений) с кругового перекрёстка.

