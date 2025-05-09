Кольцо закрутили по-новому: что изменилось и почему теперь опасно ехать по привычке

Круговые перекрёстки — вроде бы привычное дело. Но именно здесь водители чаще всего нарушают правила, не догадываясь, что за это можно не только получить штраф, но и остаться без прав.
Многие водители до сих пор считают, что приоритет на круге всегда у тех, кто уже движется по кольцу. Но с 2023 года это не так: теперь порядок регулируется только знаками приоритета. А значит, на разных перекрёстках правила могут отличаться. Не заметил знак — нарушил. Итог: штраф 1000 рублей по статье 12.13 КоАП.
Часто игнорируется и необходимость включить поворотник при съезде с кольца. А между тем, это полноценное нарушение — по статье 12.14 КоАП. Штраф — 500 рублей. То же самое касается перестроения между полосами внутри круга: без сигнала — штраф.
Выезжая с круга, водитель обязан заранее перестроиться в правый ряд. Но многие делают это с любой полосы — особенно в час пик. За неправильный выбор полосы при съезде — ещё 500 рублей штрафа.
На некоторых кругах выделены "островки безопасности" или бордюры, ограждающие сам перекрёсток. Некоторые находчивые водители паркуются прямо там, особенно в городах с дефицитом стоянок. За такую импровизированную парковку предусмотрен штраф 500 рублей.
Не успел перестроиться к съезду? Некоторые лихачи включают заднюю передачу и пытаются "отыграть назад". Но это — прямое нарушение, приравненное к езде по встречке. Санкции жёсткие: 5000 рублей штрафа или лишение прав на полгода.
Кругово́й перекрёсток или кольцевое пересечение - перекрёсток, где приближающиеся транспортные средства замедляются и начинают круговое движение вокруг центрального "острова" в направлении против часовой стрелки на дорогах с правосторонним движением либо по часовой стрелке на дорогах с левосторонним движением, до выезда на одном из поворотов (ответвлений) с кругового перекрёстка.
Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.