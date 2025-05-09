Забыл жезл и машет голыми руками: можно ли игнорировать такого инспектора ГАИ

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Жезл давно стал символом сотрудника ГАИ — взмах и ты обязан прижаться к обочине. Но мало кто знает, что по правилам остановка автомобиля может происходить и без привычной полосатой палочки. Причём полностью законно.

Фото: openverse by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ автомобиль дпс

Закон молчит о жезле

Согласно пункту 6.11 ПДД, инспектор может остановить автомобиль не только жезлом, но и жестом руки или через громкоговоритель. То есть формально — достаточно, чтобы сотрудник махнул рукой в сторону машины, и водитель уже обязан остановиться.

А вот пункт 6.10 уточняет: для лучшей видимости инспектор может использовать жезл или красный диск с отражателем. Само устройство — больше помощник, чем обязательный инструмент. Потому-то его и нет в списке "необходимого снаряжения".

Жесты — дело тонкое

Проблема в другом: как понять, что махнули именно тебе? Если сотрудник стоит на дороге и машет рукой без жезла, водитель может не уловить, что обращаются именно к нему. Такая двусмысленность способна обернуться погоней и выяснением отношений.

Вот почему большинство инспекторов всё же предпочитают использовать жезл — он делает сигналы однозначными, особенно в условиях плотного движения или плохой видимости.

Стандарты есть даже для жезлов

Интересно, что жезлы подчиняются ГОСТ Р 51567-2000 — в нём прописаны даже формы (цилиндр или диск), методы испытаний и требования к материалам. Для ночного времени предусмотрены электрические или флуоресцентные варианты.

А вот идея с электрошок-жезлом, которую обсуждали несколько лет назад, к счастью, осталась лишь пугающим проектом. Устройство должно было "обезвреживать" нарушителя на расстоянии до 4,5 метров через одежду. К счастью, эту фантазию так и не воплотили в жизнь.

Уточнения

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

