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Сначала тост, потом тормоз: как водители с похмелья обводят алкотестер вокруг пальца

2:01
Авто

Управление автомобилем в состоянии опьянения — серьёзное правонарушение, но некоторые водители, особенно наутро после застолья, пытаются обойти закон. Оказывается, есть способ, как остаться за рулём, даже если организм ещё не полностью протрезвел.

Водитель в маске
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Водитель в маске

Всё по закону — но с расчётом на время

Если водитель выпивал накануне, а утром оказался в поле зрения ДПС, его могут проверить на содержание алкоголя. И вот тут включается "тактика задержки". Автомобилист честно признаёт, что выпивал, но утверждает, что трезв. Он соглашается на проверку, но начинает включать съёмку, внимательно изучает документы и не торопится проходить тест.

Сотрудник полиции, по регламенту, не может просто поднести алкотестер. Сначала он обязан отстранить водителя от управления, составить соответствующий акт, вручить его на ознакомление. Водители используют это окно, чтобы "тянуть резину" — на изучение акта может уйти 10-15 минут.

Время — работает на водителя

Пороговое значение, при котором наступает ответственность, — 0,16 мг/л. Показатели при похмелье часто близки к этой границе. Если тест покажет результат около неё, инспектор обязан направить водителя на медосвидетельствование — а это минимум час времени, включая дорогу до больницы.

В медучреждении алкотестирование проводится дважды с интервалом в 20 минут. И если за это время уровень алкоголя в организме упадёт ниже допустимого, водителя не смогут привлечь к ответственности.

Серая зона, которой пользуются

Формально всё происходит по закону — водитель не отказывается от проверки, не скандалит, не прячется. Он просто знает регламент и действует с холодным расчётом. Главное для него — выиграть время, пока организм переработает остатки этанола.

Уточнения

Алкотестер (анализатор дыхания, алкометр, алкомер) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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