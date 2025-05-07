Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не выбрасывайте остатки кофе! Ваши розы и томаты будут вам благодарны за это удобрение
Секреты идеальной кухни: 5 роковых ошибок, которые нельзя допустить при ремонте
ТОП-6 самых работящих легковушек СССР
7 растений, требующих минимального ухода и устойчивых к жаркому лету
Сигарета утром — ошибка, о которой большинство пожалели: вся правда
Можно ли кормить кошку кормами разных брендов? Важные советы для владельцев
Три незаменимых правила пауэрлифтинга: вот как достичь успеха без лишних усилий
Удивительные сорта редиса, которые стоит попробовать на своем участке
Как превратить 10 000 долларов в миллион: почему акции Nvidia — золотая жила

ПДД бывают гибкими: ситуации, когда выезд на обочину не считается нарушением

1:58
Авто

Выезд на обочину — одно из частых нарушений, за которое по закону полагается штраф в 1500 рублей. Однако на практике далеко не каждый такой манёвр заканчивается протоколом. Почему? Всё дело в нюансах, которые хорошо знают сотрудники ГАИ — и с которыми стоит познакомиться каждому водителю.

Автомобиль ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль ДПС

Где заканчивается дорога

Обочина — это участок сбоку от проезжей части, отделённый от неё разметкой или отличающимся покрытием. Если водитель заезжает на неё хотя бы одним колесом, и это фиксирует камера или инспектор, ему грозит штраф. Но проблема в том, что границы не всегда видны.

Стертая или отсутствующая разметка — частое явление. Особенно на старых дорогах или зимой, когда линии прячет снег. В такой ситуации объективно невозможно определить, нарушил ли водитель границы проезжей части. Визуально дорога кажется шире, и камера — как и человек — может ошибиться.

Когда обочина — единственный выход

Существуют и более очевидные причины, при которых наказывать водителя бессмысленно. Например, если на дороге внезапно заглох грузовик и объехать его можно только по обочине. В этом случае речь идёт о крайней необходимости — а она, согласно статье 2.7 КоАП, исключает ответственность.

Таким образом, если манёвр по обочине вызван необходимостью предотвратить аварию, объехать препятствие или избежать столкновения, действия водителя не считаются нарушением.

А если инспектор всё же выписал штраф

На практике большинство инспекторов учитывают обстоятельства. Но если наказание всё же последовало — особенно в условиях плохой видимости или отсутствия разметки — его можно оспорить. Главное — собрать доказательства: фото, видео, показания свидетелей.

Уточнения

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Это соседство сведёт на нет все старания — не ставьте дыню рядом с ними
Садоводство, цветоводство
Это соседство сведёт на нет все старания — не ставьте дыню рядом с ними Аудио 
3000 лет под землёй: венгерский холм раскрыл клад, о котором не знали даже легенды
Наука и техника
3000 лет под землёй: венгерский холм раскрыл клад, о котором не знали даже легенды Аудио 
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год
Садоводство, цветоводство
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год Аудио 
Популярное
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере

Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!

7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская Дезинтеграционные процессы в Канаде усиливаются, провинция Альберта — следующая Любовь Степушова Мифы о Второй мировой: почему США и Британия якобы спасли мир от нацизма Олег Володин
Антон Беляев готов покинуть Голос: эмоциональная цена стала слишком высокой
Почему всегда нужно фотографировать ванную комнату перед выходом из дома — ответ удивит
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Последние материалы
7 растений, требующих минимального ухода и устойчивых к жаркому лету
Сигарета утром — ошибка, о которой большинство пожалели: вся правда
Можно ли кормить кошку кормами разных брендов? Важные советы для владельцев
ПДД бывают гибкими: ситуации, когда выезд на обочину не считается нарушением
Три незаменимых правила пауэрлифтинга: вот как достичь успеха без лишних усилий
Удивительные сорта редиса, которые стоит попробовать на своем участке
Как превратить 10 000 долларов в миллион: почему акции Nvidia — золотая жила
Быстрые кабачковые оладьи за 30 минут: идеальный рецепт для занятых хозяек
Великий поворот OpenAI: когда технология хочет больше, чем человечество готово
Джейк Холмс подал иск против бывшего гитариста групп Led Zeppelin Джимми Пейджа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.