ПДД бывают гибкими: ситуации, когда выезд на обочину не считается нарушением

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Выезд на обочину — одно из частых нарушений, за которое по закону полагается штраф в 1500 рублей. Однако на практике далеко не каждый такой манёвр заканчивается протоколом. Почему? Всё дело в нюансах, которые хорошо знают сотрудники ГАИ — и с которыми стоит познакомиться каждому водителю.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобиль ДПС

Где заканчивается дорога

Обочина — это участок сбоку от проезжей части, отделённый от неё разметкой или отличающимся покрытием. Если водитель заезжает на неё хотя бы одним колесом, и это фиксирует камера или инспектор, ему грозит штраф. Но проблема в том, что границы не всегда видны.

Стертая или отсутствующая разметка — частое явление. Особенно на старых дорогах или зимой, когда линии прячет снег. В такой ситуации объективно невозможно определить, нарушил ли водитель границы проезжей части. Визуально дорога кажется шире, и камера — как и человек — может ошибиться.

Когда обочина — единственный выход

Существуют и более очевидные причины, при которых наказывать водителя бессмысленно. Например, если на дороге внезапно заглох грузовик и объехать его можно только по обочине. В этом случае речь идёт о крайней необходимости — а она, согласно статье 2.7 КоАП, исключает ответственность.

Таким образом, если манёвр по обочине вызван необходимостью предотвратить аварию, объехать препятствие или избежать столкновения, действия водителя не считаются нарушением.

А если инспектор всё же выписал штраф

На практике большинство инспекторов учитывают обстоятельства. Но если наказание всё же последовало — особенно в условиях плохой видимости или отсутствия разметки — его можно оспорить. Главное — собрать доказательства: фото, видео, показания свидетелей.

Уточнения

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения.

