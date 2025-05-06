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На долив масла уходит больше, чем на бензин? Что делать, пока не началась беда посерьёзней

2:29
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Расход масла — это не всегда приговор. Небольшая "добавка" в пределах нормы допустима, но если двигатель "съедает" литры, пора насторожиться. Однако далеко не всегда проблема требует капитального вмешательства. Иногда достаточно мелких и недорогих решений, чтобы вернуть мотору нормальный аппетит.

проверка уровня масла
Фото: Freepik by Drazen Zigic is licensed under Рublic domain
проверка уровня масла

Утечки: начните с самого простого

Первым делом стоит осмотреть двигатель на предмет внешних протечек. Часто виновниками становятся сальники — передний сальник коленвала, прокладки крышки клапанов или уплотнения распределительных валов. Их износ не только провоцирует утечку, но и может привести к обрыву ремня ГРМ или поломке навесных систем.

Не менее банальные, но частые источники потерь — неплотно затянутый масляный фильтр или сливная пробка. А в турбомоторах — ещё и подводящие трубки к турбине. Здесь всё решается просто: подтянуть, заменить, — и обильный "угар" прекратится.

Вентиляция картера: скрытый виновник

Зачастую мотор "ест" масло не из-за утечек, а из-за сбоев в системе вентиляции картера. Если фильтры и сетки, удерживающие масляный туман, забиваются грязью, давление в системе растёт — масло начинает просачиваться через прокладки. Решение: прочистка системы или замена загрязнённых элементов.

Добавки как временная мера

Если проблема в отложениях и закоксованных кольцах, может помочь химия. Пока маслосъёмные кольца не заклинили окончательно, специальные присадки способны очистить от нагара и восстановить рабочий объём двигателя. Это не панацея, но иногда — шанс отложить серьёзный ремонт.

Турбина — отдельная история

В турбированных моторах избыточный расход масла нередко связан с нарушением герметичности вала турбокомпрессора. Масло либо попадает в поршневую, либо уходит в выпуск. В обоих случаях — угроза катализатору. Устранить проблему можно ремонтом или заменой турбины, что всё равно дешевле капремонта ДВС.

Подделки и дешёвое масло

Неочевидная, но опасная причина — использование некачественного масла. Подделки и "ноунейм" жидкости, хоть и кажутся выгодными, могут в считанные месяцы разрушить двигатель. Поэтому лучше переплатить за проверенный бренд, чем потом — за ремонт.

Уточнения

Моторные масла — жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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