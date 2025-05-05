Эти машины не убить: 5 историй, после которых пробег в 200 тысяч — не повод для паники

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Современные автомобили редко радуют долговечностью — сложная электроника, нежные подвески и ресурсоограниченные моторы не способствуют большим пробегам. Но в истории автоиндустрии есть настоящие титаны, сумевшие преодолеть не один миллион километров и войти в легенды.

Фото: commons.wikimedia. org by IFCAR, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ 1973 Volkswagen Super Beetle

Пробег как азарт, а не приговор

Обычно при пробеге в 150 тысяч владельцы задумываются о продаже, опасаясь потери в цене. А вот когда на одометре уже 300+, интерес к машине лишь растёт — выдержит ли она полмиллиона? Или станет новой легендой?

Volvo, который объехал Землю… 120 раз

Американец Ирвин Гордон стал живым символом автомобильной верности. Его Volvo P1800S 1966 года прошёл более 4,8 млн километров. Каждый год он проезжал до 160 тысяч — и всё это время авто оставалось его ежедневным спутником. Его рекорд в 2014 году зафиксировали в Книге рекордов Гиннесса.

Mercedes, ставший музейным экспонатом

Mercedes-Benz 240D 1976 года, принадлежавший греческому таксисту Григориосу Сачинидису, прошёл 4,6 млн километров. Использовался он с 1981 по 2004 год. За верную службу Mercedes подарил Сачинидису новый автомобиль, а легендарную "двухсотку" отправил в музей в Штутгарте.

Шведская надёжность на службе логистики

Ещё один Volvo, но уже 245GL 1979 года, прослужил в финской логистической компании и прошёл 2,6 млн километров. Его успех — результат постоянного и качественного обслуживания, как подчёркивал менеджер компании.

Такси, которое не знало усталости

Среди долгожителей оказался и Plymouth Fury 1963 года, использовавшийся как такси. Несмотря на возраст и интенсивную эксплуатацию, этот автомобиль преодолел 2,6 млн километров.

Легендарный "Жук"

Завершает список Volkswagen Beetle 1963 года, прошедший 2,59 млн километров. Владелец семь раз менял двигатель, но не расставался с машиной до 1987 года, когда "Жук" был утилизирован. За свою жизнь он стал символом надёжности — простого, но почти бессмертного.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

