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Эти детали на авто покупатели разглядывают первыми — и делают выводы за секунды

2:42
Авто

Продажа автомобиля — это не просто сделка, а целая стратегия. И если подойти к ней неправильно, можно легко потерять десятки тысяч рублей. Особенно если полагаться на "и так сойдёт". Перекупщик с 20-летним опытом рассказал, какие ошибки чаще всего совершают владельцы и как их избежать.

Капот
Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Капот

Ухоженный вид — первый шаг к выгодной цене

Не стоит надеяться, что машину купят в том виде, в каком она стоит во дворе. Даже если найдётся покупатель, цену он наверняка собьёт. Главная цель — не просто продать, а сделать это выгодно, желательно — даже выше рыночной.

Ключ к успеху — внешний вид. Простой комплекс: мойка, полировка, удаление видимых царапин. Полировку можно сделать самостоятельно, сосредоточившись на потёртостях и заметных участках — это не требует больших затрат, но моментально улучшает впечатление.

Мелочи, которые говорят о заботе

Сколы и царапины лучше закрасить. Это покажет, что владелец следил за машиной. А вот крупные вмятины лучше не трогать — свежий слой шпаклёвки и краски может вызвать подозрения: что скрывают?

Не забывайте про фары: тусклое стекло и перегоревшие лампы — сигнал о небрежности. Быстрая полировка и замена лампочек легко исправляют ситуацию.

Диски, салон и коврики — тонкие детали

Шины можно обработать специальным составом — резина сразу "освежится". Если у вас два комплекта колёс, не включайте в продажу самый дорогой — лучше реализовать его отдельно.

Салон и багажник не должны выглядеть запущенно. Даже при наличии мелких дефектов чистота играет ключевую роль. Старые коврики лучше заменить — это мелочь, но она работает на первое впечатление.

Что делать с мотором

Привести в порядок подкапотное пространство стоит, но без фанатизма. Промывать двигатель не нужно — это вызовет недоверие: вдруг что-то скрывают? Лучше проверить уровень жидкостей и патрубки, убедиться, что нет подтеков.

Проводить полное ТО, включая замену масла или ремня ГРМ, не обязательно. Более того, свежее масло может вызвать подозрения. Пусть новым хозяином станет тот, кто займётся крупным обслуживанием.

Минимум вложений — максимум результата

Вложиться в чистоту, внешний вид и мелкие доработки — достаточно. Главное — показать, что автомобиль обслуживался и эксплуатировался с заботой. А если покупатель попросит скидку, у вас будет веский повод сказать "нет".

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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