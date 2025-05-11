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Автомобиль не утка: как не утопить машину в весенней луже

1:49
Авто

Каждую весну вместе с первыми проталинами и капелью приходит другая напасть — наводнения. Снег тает, ливни идут один за другим, и если ваша машина стоит в низине или рядом с рекой, то риск для неё возрастает в разы.

Мокрая дорога
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мокрая дорога

Даже небольшая лужа может таить в себе опасность. Под водой может скрываться яма, рыхлый грунт или коварное течение. Эксперты предупреждают: 15 см воды — и у легковушки уже начинается потеря сцепления с дорогой.

Как минимизировать риски

Если прогноз обещает сильные дожди, позаботьтесь о безопасной парковке. Идеальный вариант — возвышенность или гараж. Водонепроницаемый чехол защитит от грязи и брызг, но полноценной защиты от паводка не даст.

Главное правило — не ехать по затопленной дороге. Даже если кажется, что глубина небольшая, машина может застрять или попасть в поток. Лучше объехать или вовсе отложить поездку.

Машина оказалась в воде. Что делать

Во-первых, не заводите двигатель. Вода, попавшая внутрь, может привести к дорогостоящему ремонту. Вместо этого вызовите эвакуатор и свяжитесь со страховой компанией.

Если ситуация критическая — например, уровень воды растёт — выбирайтесь через окно и уходите на возвышенность.

Немного профилактики

Если ваш район подвержен паводкам, продумайте заранее план действий. Пройдитесь по окрестностям, выберите безопасные места для стоянки. Следите за прогнозом, особенно весной.

Весенние воды — не повод для паники, но и игнорировать их тоже не стоит. Лишняя осторожность может уберечь вас от серьёзных затрат.

Уточнения

Весна́ — одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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