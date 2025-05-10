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Молодёжь за руль не пустят, старикам устроят тест — новые правила в ЕС

2:05
Авто

В Евросоюзе готовят масштабные реформы правил дорожного движения. Повод — тревожная статистика: почти 20 тысяч человек ежегодно погибают на европейских дорогах. В Брюсселе уверены: пора закручивать гайки.

Водитель за рулём автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель за рулём автомобиля

Испытательный срок и сопровождение

Одно из главных нововведений — двухлетний испытательный срок для новых водителей. В этот период их могут обязать ездить только в сопровождении более опытного человека за рулём. Для молодых европейцев это значит: получив права, без "старшего напарника" в салоне никуда.

К слову, возрастные рамки тоже сдвигаются. Сесть за руль легковушки теперь можно будет с 17 лет — но опять-таки, с сопровождающим. Для грузовиков порог снижен с 21 до 18 лет, а для автобусов — с 24 до 20.

Права — в смартфоне

Новые водительские удостоверения станут цифровыми. Официально они будут действовать на всей территории ЕС и доступны прямо с телефона. Удобно, но у критиков есть опасения по поводу кибербезопасности.

Изменения для пожилых водителей

Тем, кто старше 65 лет, придётся чаще продлевать водительские права. Для легковушек и мотоциклов срок действия прав увеличат до 15 лет, для тяжёлого транспорта — 5 лет.

Чему будут учить в автошколах

Обучение вождению обновят. В программу включат акцент на "слепые зоны" автомобиля и безопасное открывание дверей после остановки — открывать нужно не рукой со стороны двери, а противоположной: так водителю придётся обернуться и оглядеться.

Зачем это знать россиянам

Пока эти правила касаются только ЕС, но глобальные тренды в автошколах, цифровизации и безопасности часто "доходят" и до России. А туристам и автолюбителям, путешествующим по Европе, придётся учитывать новые требования буквально везде — от Варшавы до Лиссабона.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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