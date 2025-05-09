Авто с характером и ценником: как цвет влияет на стоимость покупки и покраски

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Выбор цвета — дело вкуса. Но за желание выделиться из потока иногда приходится дорого платить. Особенно когда речь заходит не просто об эстетике, а о ремонте кузова.

Фото: gubernator71.ru by Пресс-служба губернатора Тульской области., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Автосалон

Что удорожает покраску

Многие уверены, что стоимость ремонта зависит от самого цвета. На деле всё сложнее: дело не в оттенке, а в составе краски. Самые дешёвые варианты — простые белые и чёрные эмали без металлика и перламутра. Они стоят от 25 евро за литр, их легко найти и просто подобрать.

А вот краски с эффектами — совсем другой разговор. Например, популярный у китайских марок небесно-голубой с ксераликом — это уже 120 евро за литр. Ксералик — это перламутровый пигмент с микрочастицами оксида алюминия. Он отражает свет и создаёт глубину, усиливаемую металлическими добавками. Красиво, но и дорого.

В чём подвох

Многослойные покрытия — настоящая головная боль для маляров. Цвета вроде "Чёрной жемчужины" или "Лунной пыли" требуют точного нанесения в несколько этапов, а готовые рецепты красок встречаются редко. В итоге даже крошечная царапина может потребовать перекраски всей панели — и соседней тоже, чтобы не было заметных переходов.

Что делать

Если выбираете машину для ежедневной езды и не готовы к большим расходам при ремонте, лучше остановиться на практичных цветах. Белый, серебристый, светло-серый — проще, дешевле, доступнее. А вот сложные оттенки требуют защиты: полиуретановая плёнка, керамика и внимательность на дороге помогут избежать затрат.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

