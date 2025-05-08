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Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени

1:40
Авто

Мало кто знает, что в салоне большинства современных машин есть кнопка, способная сберечь не только топливо, но и… ваш мотор. Более того, если её не нажимать, ресурс двигателя может сократиться в разы.

Аварийка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аварийка

Что это за функция

Речь идёт о системе старт/стоп, которая автоматически глушит двигатель на светофорах и в пробках, а затем снова заводит его, как только водитель нажимает на газ. Идея была хорошей — уменьшить расход топлива и вредные выбросы. Только вот есть один нюанс.

Что говорит практика

По словам известного американского автомеханика Скотти Килмера, запуск мотора — самый изнашивающий момент в его работе. "До 97% износа приходится именно на момент запуска", — утверждает эксперт. А теперь представьте: с системой старт/стоп таких запусков в день может быть десятки.

Как отключить и зачем

На большинстве автомобилей есть отдельная кнопка с литерой A в кружке со стрелкой — именно она включает и отключает систему. Килмер советует: особенно при езде по городу отключайте старт/стоп, чтобы не мучить мотор. Это простой шаг, но он может вдвое продлить срок службы двигателя.

Что выбрать — экология или ресурс

Да, функция старт/стоп действительно уменьшает выбросы. Но если смотреть на ситуацию с точки зрения бюджета, то замена двигателя обойдётся гораздо дороже, чем экономия на нескольких литрах бензина. Лучше один раз нажать на кнопку — и проехать лишние сто тысяч километров без капремонта.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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