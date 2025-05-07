Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ненавидишь молочку? Вот чем заменить её, чтобы не страдали зубы и кости
Многолетние цветы, которые стоит посадить этой весной, чтобы наслаждаться цветением всё лето
Его боится пылесос, а дети обожают: что скрывает мейн-кун за грозной внешностью
Одна ошибка при стирке, которая портит вашу одежду
Три скрытых врага стройности, о которых молчат диетологи
Секреты жарки: как приготовить идеальную яичницу на чугунной сковороде без масла
Лувр закроет историческую эру: аудиогиды исчезнут в 2025 году
Подводный детектив: как метод eDNA без ловли рыбы выявил паразитов в форелевых хозяйствах
Три простых упражнения, которые помогут пожилым укрепить мышцы и сохранить независимость

До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете

1:46
Авто

Когда каждый литр бензина на вес золота, водители начинают пересматривать привычки. Кто-то меняет стиль вождения, кто-то идёт на СТО — но есть куда более простой и дешёвый способ сэкономить. Нужно просто снять одну вещь с машины.

Пистолет на заправке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пистолет на заправке

Виновник — багажник на крыше

Если на крыше вашего авто установлен багажник (даже пустой), это почти гарантированно бьёт по кошельку. Всё дело в аэродинамике: дополнительное сопротивление воздуха заставляет двигатель трудиться активнее, а значит — увеличивается расход топлива.

По расчётам, лишний "ящик" на крыше может поднять аппетит машины до 25%. Особенно на скорости — даже небольшой элемент, нарушающий обтекаемость, резко снижает эффективность движения.

Эффект открытых окон — тоже не подарок

Другой частый виновник перерасхода — открытые окна или люк. На загородной трассе они буквально тормозят машину — и снова создают дополнительную нагрузку. А в тандеме с багажником на крыше ситуация становится ещё хуже: сопротивление воздуха суммируется, и итоговый расход может неприятно удивить.

Простые правила экономии

Чтобы сократить траты на топливо, не обязательно тратиться на модные гаджеты или покупать гибрид. Вот что действительно работает:

  • Уберите багажник с крыши, если не используете его постоянно

  • Держите окна и люк закрытыми на трассе

  • Следите за давлением в шинах

  • Не возите в багажнике то, что можно оставить дома

Чем меньше вес и лучше обтекаемость — тем проще машине двигаться и тем меньше она просит на заправке. Экономия начинается с мелочей — особенно если эти мелочи тормозят вашу машину.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Шоу-бизнес
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева Аудио 
Вытесняет сирень с участков: этот кустарник цветёт дважды за сезон
Садоводство, цветоводство
Вытесняет сирень с участков: этот кустарник цветёт дважды за сезон Аудио 
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Недвижимость
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин Аудио 
Популярное
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере

Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!

7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Почему всегда нужно фотографировать ванную комнату перед выходом из дома — ответ удивит
В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская Дезинтеграционные процессы в Канаде усиливаются, провинция Альберта — следующая Любовь Степушова Мифы о Второй мировой: почему США и Британия якобы спасли мир от нацизма Олег Володин
Врата в потусторонний мир: в Саккаре нашли необычную гранитную дверь
Не холодильник! Этот прибор съедает больше всего электричества в вашем доме
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Последние материалы
Ненавидишь молочку? Вот чем заменить её, чтобы не страдали зубы и кости
Многолетние цветы, которые стоит посадить этой весной, чтобы наслаждаться цветением всё лето
Его боится пылесос, а дети обожают: что скрывает мейн-кун за грозной внешностью
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
Одна ошибка при стирке, которая портит вашу одежду
Три скрытых врага стройности, о которых молчат диетологи
Секреты жарки: как приготовить идеальную яичницу на чугунной сковороде без масла
Лувр закроет историческую эру: аудиогиды исчезнут в 2025 году
Подводный детектив: как метод eDNA без ловли рыбы выявил паразитов в форелевых хозяйствах
Три простых упражнения, которые помогут пожилым укрепить мышцы и сохранить независимость
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.