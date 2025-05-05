Подкачал — и поехал дешевле: как простая манипуляция с шинами экономит бензин

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Когда бензин в цене, водители готовы экономить даже по миллилитрам. Один из старых и широко обсуждаемых способов — немного поднять давление в шинах. Работает ли это на самом деле?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подкачка колеса

Давление по паспорту — не просто цифры

Каждая шина рассчитана на определённое давление — его можно найти на табличке в проёме водительской двери. Обычно это диапазон от 2 до 3 атмосфер в зависимости от массы машины и условий эксплуатации. Производители подбирают эти параметры так, чтобы сбалансировать комфорт, сцепление и безопасность.

Но водители нередко подкачивают шины чуть выше рекомендованного уровня. Зачем? Чтобы снизить сопротивление качению — а значит, и расход топлива.

Что показывает практика

Инженеры шинных компаний утверждают: если увеличить давление всего на 0,15 атм, сопротивление качению снижается примерно на 5%. А если довести давление до верхней границы нормы — около 2,5 бар, то на шоссе можно добиться экономии до 10-12%. Особенно заметен эффект у машин с небольшими двигателями (например, 1.6 литра) и в тёплую погоду.

Так, при оптимальном давлении расход может снизиться на 1 литр на 100 км — и это уже существенно на дальних маршрутах.

В чём подвох

Есть нюанс: чем выше давление, тем жёстче шина и меньше площадь контакта с дорогой. В сухую погоду это почти не страшно, но на мокром асфальте — уже риск. Ещё один минус: повышенное давление ускоряет износ протектора в центральной зоне, особенно у обычных шин с мягкими боковинами.

Производители допускают небольшой запас — плюс 0,2-0,3 атм для трассы, особенно если стоят низкопрофильные шины (R16 и выше). Но превышение на 0,5 атм и более грозит не только неровным износом, но и потерей комфорта и управляемости.

А при скоростях выше 120 км/ч всё наоборот: растёт аэродинамическое сопротивление, и все старания с шинами теряют смысл.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

