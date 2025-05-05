Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ночные волки в Чехии: местные власти обещают не спускать с них глаз
Малосольная скумбрия за 15 минут: гости просят добавки, не зная, как просто это делается
Тысячи баров могут закрыться в Питере из-за нового закона
Бегают по юристам, чтобы вернуться в Россию: Западные компании начали искать способы войти на рынок РФ
Шашлык не как у всех: на мангале готовят печенку — и она восхитительна
Одна из крупнейших краж криптовалюты за всю историю произошла в США
С виду аппетитные, на деле — угроза: консервы, которые лучше обойти стороной
Золотая сова за 28 млн рублей ждёт своего спасателя: началась новая охота на клад
Огурцы как на ладони: что добавить в лунки для богатого урожая

Подкачал — и поехал дешевле: как простая манипуляция с шинами экономит бензин

2:22
Авто

Когда бензин в цене, водители готовы экономить даже по миллилитрам. Один из старых и широко обсуждаемых способов — немного поднять давление в шинах. Работает ли это на самом деле?

Подкачка колеса
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подкачка колеса

Давление по паспорту — не просто цифры

Каждая шина рассчитана на определённое давление — его можно найти на табличке в проёме водительской двери. Обычно это диапазон от 2 до 3 атмосфер в зависимости от массы машины и условий эксплуатации. Производители подбирают эти параметры так, чтобы сбалансировать комфорт, сцепление и безопасность.

Но водители нередко подкачивают шины чуть выше рекомендованного уровня. Зачем? Чтобы снизить сопротивление качению — а значит, и расход топлива.

Что показывает практика

Инженеры шинных компаний утверждают: если увеличить давление всего на 0,15 атм, сопротивление качению снижается примерно на 5%. А если довести давление до верхней границы нормы — около 2,5 бар, то на шоссе можно добиться экономии до 10-12%. Особенно заметен эффект у машин с небольшими двигателями (например, 1.6 литра) и в тёплую погоду.

Так, при оптимальном давлении расход может снизиться на 1 литр на 100 км — и это уже существенно на дальних маршрутах.

В чём подвох

Есть нюанс: чем выше давление, тем жёстче шина и меньше площадь контакта с дорогой. В сухую погоду это почти не страшно, но на мокром асфальте — уже риск. Ещё один минус: повышенное давление ускоряет износ протектора в центральной зоне, особенно у обычных шин с мягкими боковинами.

Производители допускают небольшой запас — плюс 0,2-0,3 атм для трассы, особенно если стоят низкопрофильные шины (R16 и выше). Но превышение на 0,5 атм и более грозит не только неровным износом, но и потерей комфорта и управляемости.

А при скоростях выше 120 км/ч всё наоборот: растёт аэродинамическое сопротивление, и все старания с шинами теряют смысл.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Моторы Hyundai и Kia выносят приговор — и владельцы об этом даже не догадываются
Авто
Моторы Hyundai и Kia выносят приговор — и владельцы об этом даже не догадываются Аудио 
Пока Искру только обещают, Гранта уже вышла в новом кузове и с сюрпризом
Авто
Пока Искру только обещают, Гранта уже вышла в новом кузове и с сюрпризом Аудио 
Клеточная революция: найден главный секрет роста тканей и рака, ученые нам врали
Наука и техника
Клеточная революция: найден главный секрет роста тканей и рака, ученые нам врали Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Пионы цвели плохо, а потом случилось чудо: а всего лишь надо добавить одну пригоршню под куст
У него язык как гарпун, а молоко течёт сквозь кожу: этот зверь реально существует
ВСУ предпринимают новую попытку вторгнуться в Курскую область. Цель — испортить России праздник Любовь Степушова Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
Пока Искру только обещают, Гранта уже вышла в новом кузове и с сюрпризом
Как в 60 лет снова почувствовать себя на 40? Это простое упражнение для пожилых поможет обрести силу и равновесие
Как в 60 лет снова почувствовать себя на 40? Это простое упражнение для пожилых поможет обрести силу и равновесие
Последние материалы
Одна из крупнейших краж криптовалюты за всю историю произошла в США
Огурцы как на ладони: что добавить в лунки для богатого урожая
Добавьте чашку уксуса в стиралку — и избавьтесь от запаха, жёсткости и грязи
Знаменитая тюрьма-музей снова станет местом заключения опасных преступников
Как сделать так, чтобы ванна не стала стрессом: советы, о которых не говорят в зоомагазинах
Мохнатые пастухи: этот талант у собак заложен на генетическом уровне
Подкачал — и поехал дешевле: как простая манипуляция с шинами экономит бензин
Куда ушла ночная жизнь Ибицы? 56% падение интереса туристов
Дмитрий Булыкин раскрыл главную проблему Спартака после зимней паузы — что пошло не так?
Удар или цунами? Астероид 2024 YR4 вызывает опасения у учёных
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.