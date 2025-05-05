Эти кнопки лучше не трогать: 7 функций машины, которые под дождём становятся опасными

Дождь на дороге — это не просто мокрое стекло и немного луж. Это меньше сцепления, хуже видимость, выше риск аквапланирования. Но самое неожиданное — некоторые удобные функции автомобиля, которые помогают в сухую погоду, под дождём могут сыграть злую шутку.
Разберёмся, какие кнопки лучше не трогать в непогоду.
Автоматическое поддержание скорости на мокрой трассе опасно. Попал в лужу — и система продолжает гнать на прежней скорости, не реагируя на скольжение. Лучше держать контроль вручную.
Передние противотуманки не улучшают обзор в дождь. А задние могут всерьёз ослепить едущих сзади, особенно ночью. Включайте только при реальной ограниченной видимости, а не при первом дожде.
Автоматический режим может не успеть справиться с запотевшими стёклами. Намного эффективнее — вручную направить поток на лобовое и установить нужную температуру. Не полагайтесь на автоматику в экстренной ситуации.
Автоматические дворники иногда работают с запозданием или слишком медленно. В проливной дождь лучше самому включить подходящий режим — так надёжнее.
Если стекло холодное и есть микротрещины, резкий нагрев может усугубить повреждения. Начните с прогрева салона — и только потом включайте обогрев.
Автоматическая коробка иногда даёт слишком резкие переключения. При гололёде и лужах — это риск заноса. Если есть ручной или зимний режим — используйте его для большей устойчивости.
В дождь хочется включить "аварийку" для подстраховки. Но если вы не остановились или нет реальной опасности — это может сбить с толку других водителей.
Дождь — атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде капель жидкости со средним диаметром от 0,5 до 6—7 мм.
На вторичке полно заманчивых предложений, но среди них скрываются настоящие мины. Какие машины обходить стороной, чтобы не угодить в сервис — в материале.