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Эти кнопки лучше не трогать: 7 функций машины, которые под дождём становятся опасными

Авто

Дождь на дороге — это не просто мокрое стекло и немного луж. Это меньше сцепления, хуже видимость, выше риск аквапланирования. Но самое неожиданное — некоторые удобные функции автомобиля, которые помогают в сухую погоду, под дождём могут сыграть злую шутку.

Капли на лобовом стекле
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Капли на лобовом стекле

Разберёмся, какие кнопки лучше не трогать в непогоду.

1. Круиз-контроль — отключить без сожалений

Автоматическое поддержание скорости на мокрой трассе опасно. Попал в лужу — и система продолжает гнать на прежней скорости, не реагируя на скольжение. Лучше держать контроль вручную.

2. Противотуманные фары — не путать с дождём

Передние противотуманки не улучшают обзор в дождь. А задние могут всерьёз ослепить едущих сзади, особенно ночью. Включайте только при реальной ограниченной видимости, а не при первом дожде.

3. Кондиционер в автомате — не всегда помощник

Автоматический режим может не успеть справиться с запотевшими стёклами. Намного эффективнее — вручную направить поток на лобовое и установить нужную температуру. Не полагайтесь на автоматику в экстренной ситуации.

4. Датчики дождя — не угадывают погоду

Автоматические дворники иногда работают с запозданием или слишком медленно. В проливной дождь лучше самому включить подходящий режим — так надёжнее.

5. Подогрев стёкол — не включайте резко

Если стекло холодное и есть микротрещины, резкий нагрев может усугубить повреждения. Начните с прогрева салона — и только потом включайте обогрев.

6. АКПП — переведите на "ручку", если можно

Автоматическая коробка иногда даёт слишком резкие переключения. При гололёде и лужах — это риск заноса. Если есть ручной или зимний режим — используйте его для большей устойчивости.

7. Аварийка не по делу — может напугать

В дождь хочется включить "аварийку" для подстраховки. Но если вы не остановились или нет реальной опасности — это может сбить с толку других водителей.

Уточнения

Дождь — атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде капель жидкости со средним диаметром от 0,5 до 6—7 мм.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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