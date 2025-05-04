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Всё выключил — а расход вырос: почему экономия на комфорте не всегда работает

Авто

Жара, включённый кондиционер, музыка, обогрев сидений и зарядка телефона — всё это делает поездку комфортной. Но мало кто задумывается, что каждая такая опция незаметно тянет бензин из бака. Можно ли сэкономить, если отказаться от этих удобств?

Автомобиль
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль

Кондиционер против бензобака

Энергия для работы систем комфорта поступает от генератора, который, в свою очередь, питается от двигателя. Чем выше нагрузка — тем больше расход топлива. Особенно прожорлив кондиционер. По данным клуба ADAC, в среднем он потребляет 0,43 литра бензина в час. За 10 часов в дороге — это около 4,3 литра топлива.

Вроде бы неплохо — отказался от кондиционера и сэкономил. Но на практике всё не так просто.

Открыть окно — и потерять больше

Когда в машине душно, водитель, разумеется, открывает окна. В городе это работает. Но на трассе открытые окна ухудшают аэродинамику: появляются завихрения, возрастает сопротивление. В результате расход топлива снова растёт — иногда даже выше, чем при включённом кондиционере.

Тесты на Ford Focus показали:

  • при 90 км/ч окна повышают расход на 0,1 л/100 км,

  • при 120 км/ч — уже до 0,5 л/100 км,

  • при 130 км/ч — до 0,7 литра.

Иными словами, экономия оборачивается переплатой. Да и сквозняк в салоне — не лучший подарок для позвоночника и ушей.

Другие скрытые пожиратели топлива

Кроме кондиционера, стоит помнить и о других системах:

  • обогрев заднего стекла — до 200 Вт,

  • обогрев лобового — около 500 Вт,

  • подогрев одного сиденья — до 100 Вт,

  • фары ближнего света — 150 Вт,

  • вентиляция — от 50 до 250 Вт,

  • работа дворников — около 50 Вт.

В пересчёте на бензин это ещё 0,5 литра топлива в час, если включить всё сразу.

Где действительно можно сэкономить

На низких скоростях, например в пробках или на городских улицах, отключение кондиционера может немного помочь. Но на трассе — наоборот, "сквозняковая" экономия может обернуться расходом и проблемами со здоровьем.

Уточнения

Эконо́мия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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