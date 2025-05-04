Всё выключил — а расход вырос: почему экономия на комфорте не всегда работает

Жара, включённый кондиционер, музыка, обогрев сидений и зарядка телефона — всё это делает поездку комфортной. Но мало кто задумывается, что каждая такая опция незаметно тянет бензин из бака. Можно ли сэкономить, если отказаться от этих удобств?
Энергия для работы систем комфорта поступает от генератора, который, в свою очередь, питается от двигателя. Чем выше нагрузка — тем больше расход топлива. Особенно прожорлив кондиционер. По данным клуба ADAC, в среднем он потребляет 0,43 литра бензина в час. За 10 часов в дороге — это около 4,3 литра топлива.
Вроде бы неплохо — отказался от кондиционера и сэкономил. Но на практике всё не так просто.
Когда в машине душно, водитель, разумеется, открывает окна. В городе это работает. Но на трассе открытые окна ухудшают аэродинамику: появляются завихрения, возрастает сопротивление. В результате расход топлива снова растёт — иногда даже выше, чем при включённом кондиционере.
Тесты на Ford Focus показали:
при 90 км/ч окна повышают расход на 0,1 л/100 км,
при 120 км/ч — уже до 0,5 л/100 км,
при 130 км/ч — до 0,7 литра.
Иными словами, экономия оборачивается переплатой. Да и сквозняк в салоне — не лучший подарок для позвоночника и ушей.
Кроме кондиционера, стоит помнить и о других системах:
обогрев заднего стекла — до 200 Вт,
обогрев лобового — около 500 Вт,
подогрев одного сиденья — до 100 Вт,
фары ближнего света — 150 Вт,
вентиляция — от 50 до 250 Вт,
работа дворников — около 50 Вт.
В пересчёте на бензин это ещё 0,5 литра топлива в час, если включить всё сразу.
На низких скоростях, например в пробках или на городских улицах, отключение кондиционера может немного помочь. Но на трассе — наоборот, "сквозняковая" экономия может обернуться расходом и проблемами со здоровьем.
Эконо́мия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".