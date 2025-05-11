Плюнул через плечо и завёл мотор: дорожные приметы, в которые верят даже скептики

У российских водителей нет особой репутации суеверных людей, но на дороге — свои законы. Здесь и шаманизм, и прагматизм, и просто бытовой фольклор. Приметы, связанные с машинами, окружают всё: от покупки до долгой поездки. Часть из них — просто забавные, часть действительно заставляет задуматься.
С б/у автомобилем — отдельный пласт примет. Вот самые популярные:
Купи у "удачливого" — не пожалеешь: говорят, судьба машины перекочует к тебе вместе с техпаспортом.
Обойди авто три раза, обмой и освяти — защита от будущих бед.
Первый пассажир не должен быть женщиной — "прокатишь удачу".
У машины есть мелкий дефект? Значит, серьёзных проблем не будет.
Некоторые вообще не покупают детали на авторазборках, особенно от машин после ДТП. Считается: чужая беда может перейти вместе с узлом.
Здесь начинается поле для настоящей авто-мистики:
Свистеть и считать деньги в машине — к потерям.
Выбросил мусор в окно — жди неудачи.
Штраф в начале поездки — плохой знак: вернись и пережди.
Помыл машину во дворе — украдут.
Сбил собаку — потом под колёса попадёт человек.
Даже амулеты на зеркале заднего вида — не просто безделушка, а попытка защитить себя от "неведомого" на дороге.
"Если верите, что обряд работает — он придаст уверенности. Но и к беспечности может привести", — отмечают психологи.
Некоторые приметы вполне практичны. Обход машины перед покупкой — отличная возможность включить холодный разум, почувствовать тревогу или, наоборот, уверенность. Штраф в начале пути может быть напоминанием: расслабился, отвлёкся — пора собраться.
А самое важное — помнить главную "примету", которую поддержит любой автоинструктор: "Умелых и внимательных беда не любит. А вот самоуверенных — обожает".
Приме́та — устойчивая связь двух явлений объективной действительности, одно из которых понимается как знак, а второе — как его толкование, обычно в виде прогноза на будущее.
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