Плюнул через плечо и завёл мотор: дорожные приметы, в которые верят даже скептики

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2:05
Авто

У российских водителей нет особой репутации суеверных людей, но на дороге — свои законы. Здесь и шаманизм, и прагматизм, и просто бытовой фольклор. Приметы, связанные с машинами, окружают всё: от покупки до долгой поездки. Часть из них — просто забавные, часть действительно заставляет задуматься.

Автоавария
Фото: Designed by Freepik by rorozoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автоавария

Магия покупки

С б/у автомобилем — отдельный пласт примет. Вот самые популярные:

  • Купи у "удачливого" — не пожалеешь: говорят, судьба машины перекочует к тебе вместе с техпаспортом.

  • Обойди авто три раза, обмой и освяти — защита от будущих бед.

  • Первый пассажир не должен быть женщиной — "прокатишь удачу".

  • У машины есть мелкий дефект? Значит, серьёзных проблем не будет.

Некоторые вообще не покупают детали на авторазборках, особенно от машин после ДТП. Считается: чужая беда может перейти вместе с узлом.

Поездки и дурные знаки

Здесь начинается поле для настоящей авто-мистики:

  • Свистеть и считать деньги в машине — к потерям.

  • Выбросил мусор в окно — жди неудачи.

  • Штраф в начале поездки — плохой знак: вернись и пережди.

  • Помыл машину во дворе — украдут.

  • Сбил собаку — потом под колёса попадёт человек.

Даже амулеты на зеркале заднего вида — не просто безделушка, а попытка защитить себя от "неведомого" на дороге.

Есть ли в этом смысл

"Если верите, что обряд работает — он придаст уверенности. Но и к беспечности может привести", — отмечают психологи.

Некоторые приметы вполне практичны. Обход машины перед покупкой — отличная возможность включить холодный разум, почувствовать тревогу или, наоборот, уверенность. Штраф в начале пути может быть напоминанием: расслабился, отвлёкся — пора собраться.

А самое важное — помнить главную "примету", которую поддержит любой автоинструктор: "Умелых и внимательных беда не любит. А вот самоуверенных — обожает".

Уточнения

Приме́та — устойчивая связь двух явлений объективной действительности, одно из которых понимается как знак, а второе — как его толкование, обычно в виде прогноза на будущее.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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