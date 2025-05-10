Дураки и дороги — классика жанра: как распознать опасного водителя до первого манёвра

1:59 Your browser does not support the audio element. Авто

На дороге мы зависим не только от собственного внимания и аккуратности, но и от поведения окружающих. Иногда лучше не надеяться на "авось", а заранее определить водителя, с которым не стоит делить полосу. И нет, речь не только о "гонщиках" с ревущими выхлопами.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пробка

Кто такие потенциально опасные водители

"Есть целая категория автолюбителей, которые нарушают правила не из злого умысла, а из-за неопытности или постоянного стресса. Они ездят медленно и неуверенно, тормозят там, где не надо, и этим создают хаос", — делится эксперт Егор Васильев.

Ещё одна категория — это те, кто не расстаются со смартфоном. Такие водители могут проехать нужный поворот и потом внезапно нырнуть в него через три ряда — без сигналов и без оглядки. Бывают и те, кто за рулём ведёт себя крайне агрессивно: создаёт помехи, резко тормозит, демонстративно прижимает других к обочине.

Что должно насторожить

Вот несколько признаков, по которым можно заранее вычислить потенциального нарушителя или просто неадекватного участника движения:

Тонировка, не соответствующая правилам — особенно лобовое и передние боковые стёкла;

Безвкусный и агрессивный тюнинг: антикрылья, громкий выхлоп, вызывающие наклейки;

Перестроения без поворотников, хаотичные или с нарушением дистанции;

Резкие ускорения и торможения, особенно в плотном потоке;

Неестественно медленное вождение, постоянные раздумья на перекрёстках, торможение "на всякий случай".

Эти детали не дают полной картины, но помогают вовремя насторожиться — а иногда и просто отъехать подальше.

Главное — дистанция

Внимательность к поведению окружающих водителей помогает не попасть в чужую ошибку. Если человек едет нестабильно, лучше дать ему пространство — и пускай едет в своей реальности, без вас в кадре.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

