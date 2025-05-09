Замерла навсегда: почему стрелка спидометра застывает в момент столкновения

На кадрах с мест ДТП иногда можно увидеть замершую стрелку спидометра, застигнутую будто в момент трагедии. Многие считают: если стрелка застыла на отметке 90 или 110 — значит, с такой скоростью ехала машина перед столкновением. Но это не просто визуальный эффект — всё дело в электронике и физике прибора.
Аналоговые спидометры, которые постепенно уходят в прошлое, работают на основе шагового электродвигателя. Он управляет движением стрелки, получая сигналы от датчиков скорости. Пока в машине есть питание, цепь работает, и стрелка реагирует на изменения скорости.
Но если во время аварии двигатель глохнет или отключается аккумулятор, цепь разрывается. Стрелка в этот момент просто остаётся там, где была — у электродвигателя не остаётся сил, чтобы вернуть её в ноль.
"Если после столкновения у автомобиля отключается питание, стрелка может "замёрзнуть" в положении, соответствующем скорости удара", — объясняет автообозреватель Александр Пономарёв.
Конечно, это справедливо только если сама приборная панель не разрушена.
Сам спидометр появился задолго до массового автомобилизма. Один из первых прототипов был разработан в 1817 году, а к началу XX века компания Stewart Warner уже выпускала электромеханические версии, работающие по принципу вращающегося магнита. Современные же аналоги используют шаговые моторы и цифровые модули.
Интересно, что спидометры всегда немного завышают скорость. Согласно Правилам ЕЭК ООН, прибор не должен показывать значение меньше, чем реальная скорость. Поэтому 100 на спидометре могут означать, например, 94 км/ч на деле.
А в современных машинах аналоговые панели постепенно исчезают — им на смену приходят цифровые экраны. В них уже не замирает стрелка, но данные о скорости сохраняются в электронных блоках, к которым при необходимости получают доступ эксперты.
Спидо́метр (от англ. speed — скорость + греч. μέτρον — мера) — измерительный прибор для определения модуля мгновенной скорости движения.
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