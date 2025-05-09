Замерла навсегда: почему стрелка спидометра застывает в момент столкновения

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На кадрах с мест ДТП иногда можно увидеть замершую стрелку спидометра, застигнутую будто в момент трагедии. Многие считают: если стрелка застыла на отметке 90 или 110 — значит, с такой скоростью ехала машина перед столкновением. Но это не просто визуальный эффект — всё дело в электронике и физике прибора.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Приборная панель

Что происходит внутри спидометра

Аналоговые спидометры, которые постепенно уходят в прошлое, работают на основе шагового электродвигателя. Он управляет движением стрелки, получая сигналы от датчиков скорости. Пока в машине есть питание, цепь работает, и стрелка реагирует на изменения скорости.

Но если во время аварии двигатель глохнет или отключается аккумулятор, цепь разрывается. Стрелка в этот момент просто остаётся там, где была — у электродвигателя не остаётся сил, чтобы вернуть её в ноль.

"Если после столкновения у автомобиля отключается питание, стрелка может "замёрзнуть" в положении, соответствующем скорости удара", — объясняет автообозреватель Александр Пономарёв.

Конечно, это справедливо только если сама приборная панель не разрушена.

Немного истории

Сам спидометр появился задолго до массового автомобилизма. Один из первых прототипов был разработан в 1817 году, а к началу XX века компания Stewart Warner уже выпускала электромеханические версии, работающие по принципу вращающегося магнита. Современные же аналоги используют шаговые моторы и цифровые модули.

Стрелка "врет" — но по закону

Интересно, что спидометры всегда немного завышают скорость. Согласно Правилам ЕЭК ООН, прибор не должен показывать значение меньше, чем реальная скорость. Поэтому 100 на спидометре могут означать, например, 94 км/ч на деле.

А в современных машинах аналоговые панели постепенно исчезают — им на смену приходят цифровые экраны. В них уже не замирает стрелка, но данные о скорости сохраняются в электронных блоках, к которым при необходимости получают доступ эксперты.

Уточнения

Спидо́метр (от англ. speed — скорость + греч. μέτρον — мера) — измерительный прибор для определения модуля мгновенной скорости движения.

