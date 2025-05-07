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Такси по ГОСТу: как считали километры и рубли от НЭПа до заката империи

2:35
Авто

Сегодня поездка на такси — пара кликов в приложении. А в советское время это был почти ритуал: вызвать, дождаться, сесть на заднее сиденье "Волги"… И конечно — заплатить. Но было ли это действительно "дёшево" или просто кажется на фоне современных цен?

ГАЗ-24-01 Волга
Фото: commons.wikimedia.org by Novoklimov, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
ГАЗ-24-01 Волга

С чего всё начиналось

Первые упоминания о такси в России — 1907 год. Один водитель в Москве прикрепил на машину табличку: "Извозчик. Такса по соглашению". Уже в 1910 году в Санкт-Петербурге появился первый официальный таксопарк, а вместе с ним — таксометры.

Такси по цене двух батонов

В 1925 году Моссовет закупил 120 таксомоторов Renault. Цена — 50 копеек за километр и 4,5 рубля в час. Буханка хлеба стоила 22 копейки. То есть, проехав всего пару километров, пассажир оставлял стоимость двух батонов.

Для сравнения: в 2024 году километр на обычном такси по тарифу "Эконом" обойдётся примерно в 25-35 рублей. А значит, современные поездки дороже в 100 раз, если считать по номиналу. Но если учесть покупательскую способность — советская поездка была не менее затратной.

Когда такси конкурировало с кино

С 1950-х и до 1973 года километр стоил 10 копеек — ровно столько же, сколько билет в детский кинотеатр или бутылка "Буратино". После пересмотра тарифов — 20 копеек за посадку и 20 копеек за километр. Это уже как булка хлеба. Или как семь билетов на троллейбус, который стоил 3 копейки.

Сегодня поездка длиной 5 километров стоит в среднем 150-200 рублей. При этом билет в кино — около 300 рублей, проезд в метро — около 60 рублей. Сравнение неожиданное: советское такси было ближе к премиальному транспорту, современное — к общественному.

Такси: было роскошью, стало повседневностью

"Такси в СССР не всегда было доступным, но почти всегда — заметным показателем статуса", — напоминает автообозреватель Рома Назаров.

Теперь такси — почти такой же привычный сервис, как доставка еды. Но суть осталась: комфорт стоит денег. Просто теперь мы готовы платить не за возможность сесть в "Волгу", а за удобство, скорость и два клика в телефоне.

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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