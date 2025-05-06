Всё, что зима сломала — весна покажет: рассказываем, как не попасть на дорогое ТО

Весна традиционно считается временем пробуждения — но для автомобиля это не только повод снять зимнюю резину. Водителей часто пугают весенними ужастиками: "лужи — как ямы", "реагенты жгут кузов", "будет куча поломок". А так ли всё страшно?
На деле весна не несёт каких-то особых разрушительных факторов. Об этом говорят и специалисты крупных сетей автосервисов. Массового всплеска поломок в это время года они не фиксируют.
Но! Весна — это не время поломок, а время, когда проявляются последствия зимы.
Соль, влага, холод и ледяные комья могли нанести урон, который всплывает как раз сейчас.
Вот с чем водители весной обращаются в СТО чаще всего:
коррозия кузова и повреждения ЛКП,
выход из строя катушек зажигания и форсунок,
сбои в электропроводке,
износ мотора и топливной системы,
сбои в тормозах и подвеске,
закисание стеклоподъёмников,
проблемы с ГРМ, датчиками ABS, замками.
Всё это — последствия не самой весны, а её "наследства" от зимы: сугробы, химия на дорогах, мороз и механические нагрузки.
Чтобы избежать дорогостоящих ремонтов, весной стоит:
провести глубокую мойку кузова и днища,
осмотреть и при необходимости обработать сколы и коррозию,
проверить подвеску, тормоза, аккумулятор, кондиционер,
прочистить и осмотреть салон,
заменить щётки и проверить свет,
убедиться в уровне и состоянии всех жидкостей,
не забыть про своевременную замену шин.
Весна — идеальное время для технического ревизио́на, когда работать под капотом и на улице уже комфортно, а последствия зимы ещё не ушли вглубь.
Весна́ — одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом.
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