Всё, что зима сломала — весна покажет: рассказываем, как не попасть на дорогое ТО

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Весна традиционно считается временем пробуждения — но для автомобиля это не только повод снять зимнюю резину. Водителей часто пугают весенними ужастиками: "лужи — как ямы", "реагенты жгут кузов", "будет куча поломок". А так ли всё страшно?

Фото: Škoda Auto India Pvt. Ltd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Красный автомобиль Skoda Rapid

Весна — враг или просто зеркало зимы

На деле весна не несёт каких-то особых разрушительных факторов. Об этом говорят и специалисты крупных сетей автосервисов. Массового всплеска поломок в это время года они не фиксируют.

Но! Весна — это не время поломок, а время, когда проявляются последствия зимы.

Соль, влага, холод и ледяные комья могли нанести урон, который всплывает как раз сейчас.

Какие проблемы всплывают чаще всего

Вот с чем водители весной обращаются в СТО чаще всего:

коррозия кузова и повреждения ЛКП,

выход из строя катушек зажигания и форсунок,

сбои в электропроводке,

износ мотора и топливной системы,

сбои в тормозах и подвеске,

закисание стеклоподъёмников,

проблемы с ГРМ, датчиками ABS, замками.

Всё это — последствия не самой весны, а её "наследства" от зимы: сугробы, химия на дорогах, мороз и механические нагрузки.

Что нужно сделать весной

Чтобы избежать дорогостоящих ремонтов, весной стоит:

провести глубокую мойку кузова и днища,

осмотреть и при необходимости обработать сколы и коррозию,

проверить подвеску, тормоза, аккумулятор, кондиционер,

прочистить и осмотреть салон,

заменить щётки и проверить свет,

убедиться в уровне и состоянии всех жидкостей,

не забыть про своевременную замену шин.

Весна — идеальное время для технического ревизио́на, когда работать под капотом и на улице уже комфортно, а последствия зимы ещё не ушли вглубь.

Уточнения

Весна́ — одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом.

