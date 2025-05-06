Залил с любовью, а мотор захлебнулся: что бывает, когда льёшь, не глядя на щуп

Если кажется, что "масла много не бывает" — это точно не про двигатель. Перелив масла может привести к проблемам, не менее серьёзным, чем его нехватка. И да, это случается чаще, чем кажется.
Когда масла в системе больше нормы, оно взбивается в пену и попадает туда, где ему быть не положено. Результат — повышенная нагрузка на узлы и ускоренный износ.
Вот основные признаки перелива:
мотор теряет мощность, работает вяло и шумно;
свечи покрываются нагаром, двигатель хуже заводится;
появляется запах горелого масла;
под капотом и под машиной — свежие пятна;
из выхлопной трубы валит густой чёрный дым, а катализатор рискует выйти из строя.
Есть несколько типичных сценариев:
Неполный слив старого масла на СТО, когда новое доливают "по стандарту" — итог: превышение.
Избыточная перестраховка при самостоятельной замене — долили "чуть больше, чтобы наверняка".
Рост уровня после поездки, хотя раньше всё было нормально — тут уже стоит заподозрить попадание в масло топлива или антифриза. В таком случае нужен срочный ремонт.
Двигатель должен быть тёплым, но не горячим. Лучше всего — спустя 30 минут после поездки.
Выньте щуп, протрите, вставьте обратно, достаньте и посмотрите на отметки. Масло должно быть между двумя рисками — не выше и не ниже.
1. Через щуп — с помощью шприца. Подойдёт медицинский или сервисный шприц с длинной трубкой. Вставьте в отверстие щупа, откачайте часть масла, проверьте уровень.
2. Через сливное отверстие. Нужно приподнять машину и аккуратно приоткрутить пробку на поддоне. Масло должно стекать порционно, чтобы не удалить слишком много.
Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.
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