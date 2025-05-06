Залил с любовью, а мотор захлебнулся: что бывает, когда льёшь, не глядя на щуп

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Если кажется, что "масла много не бывает" — это точно не про двигатель. Перелив масла может привести к проблемам, не менее серьёзным, чем его нехватка. И да, это случается чаще, чем кажется.

Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Моторное масло

Что происходит при переливе

Когда масла в системе больше нормы, оно взбивается в пену и попадает туда, где ему быть не положено. Результат — повышенная нагрузка на узлы и ускоренный износ.

Вот основные признаки перелива:

мотор теряет мощность, работает вяло и шумно;

свечи покрываются нагаром, двигатель хуже заводится;

появляется запах горелого масла;

под капотом и под машиной — свежие пятна;

из выхлопной трубы валит густой чёрный дым, а катализатор рискует выйти из строя.

Как не допустить перелива

Есть несколько типичных сценариев:

Неполный слив старого масла на СТО, когда новое доливают "по стандарту" — итог: превышение. Избыточная перестраховка при самостоятельной замене — долили "чуть больше, чтобы наверняка". Рост уровня после поездки, хотя раньше всё было нормально — тут уже стоит заподозрить попадание в масло топлива или антифриза. В таком случае нужен срочный ремонт.

Как правильно проверить уровень

Двигатель должен быть тёплым, но не горячим. Лучше всего — спустя 30 минут после поездки.

Выньте щуп, протрите, вставьте обратно, достаньте и посмотрите на отметки. Масло должно быть между двумя рисками — не выше и не ниже.

Как убрать лишнее масло

1. Через щуп — с помощью шприца. Подойдёт медицинский или сервисный шприц с длинной трубкой. Вставьте в отверстие щупа, откачайте часть масла, проверьте уровень.

2. Через сливное отверстие. Нужно приподнять машину и аккуратно приоткрутить пробку на поддоне. Масло должно стекать порционно, чтобы не удалить слишком много.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

