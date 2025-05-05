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Почему одни машины живут полвека, а другие сыплются на 150 тысячах — смотрим без розовых очков

2:42
Авто

Кажется, в каждом гараже и на каждом форуме найдётся человек, который скажет: "Вот раньше делали — не то, что сейчас". Нынешним машинам приписывают "срок годности" в 150 тысяч километров, после чего, по мнению многих, они начинают "умирать". А вот раньше, мол, и миллион проходили — и ничего. Но всё ли так просто?

волга
Фото: wikipediа by Zinnsoldat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
волга

Машины до 1960-х: разобрал — собрал — поехал

Старые автомобили действительно поражали ремонтопригодностью. Их можно было полностью разобрать в гараже обычным инструментом, а кузовные элементы изготавливались кустарно. Металл был толще — тот же кузов ГАЗ-21 делали из стали 1,2 мм.

Но есть и нюансы. Машины требовали постоянного ухода, частого техобслуживания, а детали быстро изнашивались. Проехать без смазки подвески хотя бы 5000 км — уже подвиг.

1970-1990-е: время миллионников и массового удешевления

В эти десятилетия появились по-настоящему легендарные долгожители: Volvo P1800, Mercedes W123/W124, Toyota 80-90-х. Именно они доказали: автомобиль может пройти сотни тысяч километров без капремонта.

Но… это были исключения. Основная масса авто 70-80-х делалась "на срок службы до первой перепродажи". Производители уже тогда подстраивались под тенденцию менять машину каждые 3-5 лет. А значит — экономили на материалах.

Современные машины: меньше романтики, больше стабильности

Да, сейчас машины проектируются на ресурс около 150-250 тысяч км. Но важно другое: они реже ломаются, лучше управляются, экологичнее и экономичнее. Даже старый ВАЗ-2101 имел конструктивный запас прочности около 100 тыс. км, а легендарный W124 требовал ТО куда чаще, чем условный Lexus ES сегодня.

Искажённая память и "ловушка выжившего"

Мы судим о прошлом по тем машинам, которые дожили до наших дней. Они — лучшие в своём поколении. А где весь остальной хлам? Его давно сдали в металлолом.

С современными машинами так же — узнаем ли мы, что какая-то модель неубиваемая, только лет через 20. И вполне возможно, что именно она сегодня стоит на вашем дворе.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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