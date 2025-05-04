Этот хлам в авто стоит дороже, чем обручальное кольцо — и вот почему

Обычно катализатор ассоциируется с ремонтом, выбросами и странными шумами из-под днища. Но немногие задумываются, что этот неказистый блок скрывает в себе… настоящее сокровище. Причём буквально.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info выхлопы

"Даже вышедший из строя катализатор имеет ценность из-за содержания таких драгоценных металлов, как платина, палладий и родий", — делится директор по развитию сети автосалонов "Кореана" Михаил Мартынов.

Почему он такой дорогой

Внутри катализатора — не просто металл, а тончайшее покрытие из редчайших элементов, распределённое по структуре, похожей на пемзу или пчелиные соты. Когда выхлопные газы проходят сквозь эту пористую массу, запускается серия химических реакций:

угарный газ превращается в углекислый,

несгоревшее топливо — в пар и СО₂,

оксиды азота — в безвредный азот и кислород.

И всё это — благодаря слоям платины, палладия и родия толщиной в несколько атомов. Металлы при этом не расходуются, а продолжают работать — вот почему даже отработанный катализатор может стоить как хороший смартфон.

Что там внутри — в граммах и рублях

В одном катализаторе может содержаться:

платины — 3-7 граммов (≈2700 руб./грамм),

палладия — 1-3 грамма (≈3700 руб./грамм),

родия — 0,1-0,5 грамма (≈69 000 руб./грамм).

Чтобы было понятнее: платиновое кольцо весит около 4 граммов. А теперь представьте, что такой "ювелирный" комплект прячется у вас под машиной, покрытый сажей, грязью и дорожной солью.

В пересчёте на деньги:

маленький катализатор может стоить около 20 000 рублей,

от внедорожника — 50 000 и больше.

Почему все так охотятся за "убитыми" катализаторами

Вот почему в объявлениях то и дело мелькают фразы вроде "заберём бесплатно", "срочный выкуп старого катализатора". Люди, которые понимают, что внутри — не отходы, а ценные материалы, просто перерабатывают их и зарабатывают на этом больше, чем на запчастях.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

