Эти авто знала вся Москва: на чём рассекали кумиры советской эпохи

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Роскошные автомобили и громкие имена — сегодня это обычная история. Но в СССР иномарка была почти эквивалентом частного самолёта. Доступ к зарубежным авто имели единицы — и чаще всего это были артисты, писатели или люди с особыми заслугами перед страной. Их выбор машин рассказывал о характере и статусе куда больше любых интервью.

Фото: commons.wikimedia.org by LincolnGivenchy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Lincoln Continental Mark IV

Юрий Гагарин — французский спорткар как благодарность за полёт

После поездки во Францию первый космонавт получил в подарок Matra Bonnet Djet V S coupé — редчайший французский спорткар. Этот автомобиль был единственным на весь СССР, но ездил Гагарин на нём редко: слишком уж броской казалась машина для партийного начальства. В повседневности он предпочитал "Волгу".

Владимир Высоцкий — страсть к скорости и… трамваям

В автопарке Высоцкого были и отечественные машины, и Mercedes-Benz W116, купленный в Мюнхене. Именно на нём он однажды влетел в трамвай в Москве. Машину разбил, зато вскоре сменил её на редкое купе Mercedes в 107-м кузове — тогда настоящий дефицит даже в самой Германии.

Михалковы — семья с любовью к Mercedes

Сергей Михалков управлял машиной до 83 лет, а его сын Никита приобрёл Mercedes W115 1976 года, позже — Mercedes 280S 1974 года. Немецкий автопром был их слабостью, и даже в дефицитные годы они находили способы заполучить желанное авто.

Галина Уланова — белый "единорог" на московских улицах

Прима-балерина выбрала для себя Mercury Monterey 1958 года. Автомобиль был белоснежным и эффектным — и, по сути, единственным таким в стране. Узнать в этом авто Уланову могли с любого тротуара — её появление не оставляло шансов остаться незамеченной.

Нонна Мордюкова — "американец", не переживший наши дороги

Советская актриса ездила на Lincoln Continental Mark IV 1974 года. Модель была быстрой, мощной и невероятно элегантной. Правда, ненадолго: купленная с пробегом, она часто ломалась, и уже через пару лет Мордюкова продала её. Но эффект она всё же произвела.

Уточнения

Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

