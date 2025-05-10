Светит, как новенькая: как вернуть блеск фарам без сервиса и лишних трат

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Со временем даже самые качественные фары мутнеют — и это не просто эстетическая проблема. Ослабший свет фар снижает безопасность в ночное время и в плохую погоду. Но тратить деньги на новые фары вовсе не обязательно: зачастую помогает обычная полировка.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Фара

Почему фары мутнеют

Причин несколько: мелкие камни, пыль, песок, дорожные реагенты. Постепенно они оставляют микроповреждения на поверхности стекла или пластика. Особенно быстро стареют поликарбонатные фары — их часто используют в современном автодизайне из-за гибкости форм, но служат они меньше, чем стеклянные.

Что понадобится

Для самостоятельной полировки вам потребуется:

наждачная бумага (зернистость 400-800, затем 2000-2500);

шлифовальная машинка и соответствующие круги;

несколько видов шлифовальной и полировочной пасты;

малярный скотч — чтобы не повредить соседние элементы кузова.

Этапы работы

Подготовка поверхности. Очистите фары от грязи, заклейте малярным скотчем кузов вокруг. Ручная шлифовка. Начните с бумаги 400 или 800, затем переходите к более мелкой. Делайте это равномерно, без сильного нажима. Финальная полировка. Установите круг с полировочной пастой на шлифовальную машинку. Работайте на скорости около 1600-1800 оборотов в минуту, без давления. Поверхность должна прогреваться, но не перегреваться. Финиш. Пройдитесь по фарам полиролью для придания блеска и защитного слоя.

На что обратить внимание

Технология одинакова как для стеклянной, так и для пластиковой оптики. Главное — не торопиться и не нажимать с силой: слишком агрессивная обработка может повредить поверхность. Используйте профессиональные пасты — результат будет заметно лучше.

Уточнения

Фа́ра — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.

