Светит, как новенькая: как вернуть блеск фарам без сервиса и лишних трат

Со временем даже самые качественные фары мутнеют — и это не просто эстетическая проблема. Ослабший свет фар снижает безопасность в ночное время и в плохую погоду. Но тратить деньги на новые фары вовсе не обязательно: зачастую помогает обычная полировка.
Причин несколько: мелкие камни, пыль, песок, дорожные реагенты. Постепенно они оставляют микроповреждения на поверхности стекла или пластика. Особенно быстро стареют поликарбонатные фары — их часто используют в современном автодизайне из-за гибкости форм, но служат они меньше, чем стеклянные.
Для самостоятельной полировки вам потребуется:
наждачная бумага (зернистость 400-800, затем 2000-2500);
шлифовальная машинка и соответствующие круги;
несколько видов шлифовальной и полировочной пасты;
малярный скотч — чтобы не повредить соседние элементы кузова.
Подготовка поверхности. Очистите фары от грязи, заклейте малярным скотчем кузов вокруг.
Ручная шлифовка. Начните с бумаги 400 или 800, затем переходите к более мелкой. Делайте это равномерно, без сильного нажима.
Финальная полировка. Установите круг с полировочной пастой на шлифовальную машинку. Работайте на скорости около 1600-1800 оборотов в минуту, без давления. Поверхность должна прогреваться, но не перегреваться.
Финиш. Пройдитесь по фарам полиролью для придания блеска и защитного слоя.
Технология одинакова как для стеклянной, так и для пластиковой оптики. Главное — не торопиться и не нажимать с силой: слишком агрессивная обработка может повредить поверхность. Используйте профессиональные пасты — результат будет заметно лучше.
Фа́ра — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.
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