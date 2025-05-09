Шипит, трещит, молчит? Вот что на самом деле мешает магнитоле ловить нормально

Хрипит, шипит, теряет станции? Это не значит, что пора бежать за новой магнитолой. Иногда причина плохого сигнала банальна — и не требует ни навыков радиотехника, ни больших вложений. Главное — правильно провести небольшую диагностику.

Сравните с другими машинами. Если у знакомых в том же месте радио работает так же плохо — дело в слабом сигнале станции, а не в вашем авто.

Проверьте работу с FM-трансмиттером. Если с трансмиттера звук идёт чисто, а с радио — нет, значит, у радиостанции слабый передатчик.

Разные точки — разный приём. В городе сигнал может перебиваться зданиями, за городом — просто слабее. Вблизи передатчика он, наоборот, может быть слишком сильным. В обоих случаях поможет активная антенна, подобранная под условия.