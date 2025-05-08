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Всё сам, без сервиса и мастеров: покраска, которая выходит лучше, чем ожидалось

2:02
Авто

Многие думают, что покраска машины — дело для профессионалов с оборудованием на миллионы. Да, это не покрасить забор кисточкой. Но с нужными инструментами, терпением и аккуратностью вполне можно справиться самому. Главное — подойти к делу по уму.

Покраска авто
Фото: Designed by Freepik by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покраска авто

Что нужно подготовить заранее

Первым делом найдите подходящее место. Лучше, если это будет гараж или сарай: работа займёт не один день. Далее соберите всё необходимое:

  • наждачную бумагу (зернистость 1200 и 2000),

  • шлифовальную машинку,

  • малярную ленту,

  • газеты или плёнку для защиты,

  • респиратор и очки,

  • краскораспылитель с компрессором,

  • грунтовку, краску и прозрачный лак,

  • разбавители.

Подготовка кузова

Сначала — шлифовка. Удалите лак, краску и базовый слой. Большую часть можно обработать машинкой, но углы и выемки — только вручную. Когда дойдёте до металла, протрите поверхность тряпкой, смоченной разбавителем, и дайте ему испариться. Замаскируйте участки, которые не нужно красить.

Грунтовка: первый важный шаг

Перед работой проверьте соотношение компонентов в инструкции. Наносите грунтовку сверху вниз, распыляя равномерно и не задерживая руку в одном месте. Обычно требуется 2-3 слоя, с перерывами по 20-60 минут между ними. После высыхания пройдитесь по поверхности влажной наждачкой, чтобы снять излишки и выровнять текстуру.

Основная покраска и финиш

Смешайте краску с разбавителем в нужных пропорциях и потренируйтесь на металлическом листе: важно освоить равномерное нанесение. Работайте по той же схеме, что с грунтовкой. Между слоями — перерывы на сушку. После нанесения базового слоя покройте всё прозрачным лаком, дайте высохнуть и осмотрите результат на наличие дефектов.

Уточнения

Покраска — сложная физико-химическая технология, результатом которой является сформированное прочное лако-красочное покрытие на поверхности твёрдых материалов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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