Всё сам, без сервиса и мастеров: покраска, которая выходит лучше, чем ожидалось

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Многие думают, что покраска машины — дело для профессионалов с оборудованием на миллионы. Да, это не покрасить забор кисточкой. Но с нужными инструментами, терпением и аккуратностью вполне можно справиться самому. Главное — подойти к делу по уму.

Фото: Designed by Freepik by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покраска авто

Что нужно подготовить заранее

Первым делом найдите подходящее место. Лучше, если это будет гараж или сарай: работа займёт не один день. Далее соберите всё необходимое:

наждачную бумагу (зернистость 1200 и 2000),

шлифовальную машинку,

малярную ленту,

газеты или плёнку для защиты,

респиратор и очки,

краскораспылитель с компрессором,

грунтовку, краску и прозрачный лак,

разбавители.

Подготовка кузова

Сначала — шлифовка. Удалите лак, краску и базовый слой. Большую часть можно обработать машинкой, но углы и выемки — только вручную. Когда дойдёте до металла, протрите поверхность тряпкой, смоченной разбавителем, и дайте ему испариться. Замаскируйте участки, которые не нужно красить.

Грунтовка: первый важный шаг

Перед работой проверьте соотношение компонентов в инструкции. Наносите грунтовку сверху вниз, распыляя равномерно и не задерживая руку в одном месте. Обычно требуется 2-3 слоя, с перерывами по 20-60 минут между ними. После высыхания пройдитесь по поверхности влажной наждачкой, чтобы снять излишки и выровнять текстуру.

Основная покраска и финиш

Смешайте краску с разбавителем в нужных пропорциях и потренируйтесь на металлическом листе: важно освоить равномерное нанесение. Работайте по той же схеме, что с грунтовкой. Между слоями — перерывы на сушку. После нанесения базового слоя покройте всё прозрачным лаком, дайте высохнуть и осмотрите результат на наличие дефектов.

Уточнения

Покраска — сложная физико-химическая технология, результатом которой является сформированное прочное лако-красочное покрытие на поверхности твёрдых материалов.

