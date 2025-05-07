Ручка над дверью: привычная вещь в салоне, у которой есть неожиданный секрет

В каждой второй машине над дверями пассажиров можно заметить ручки. Кто-то называет их "ручками страха" — особенно если приходится ехать с лихачом. Один жест, и всем ясно: водитель — так себе. Однако настоящая цель этих элементов не имеет никакого отношения к панике на поворотах.
С точки зрения безопасности автомобиль уже оснащён всем необходимым: ремнями, подголовниками, подушками. А вот за ручку лучше не хвататься во время поворота — особенно на высокой скорости. При боковом ударе обшивка может сместиться и защемить пальцы. Получить травму в попытке удержаться — сомнительное удовольствие.
Так зачем они тогда вообще нужны?
Эти ручки придумали не для поездки, а для комфорта при посадке и выходе. Например:
Внедорожники и пикапы — высокая посадка, за ручку проще подтянуться.
Низкие седаны и спорткары — не хочется "плюхаться" в кресло? Поручень поможет присесть аккуратнее.
Пожилые люди, беременные женщины и пассажиры с ограниченной подвижностью — для них такие ручки — настоящая необходимость.
Да, и такое бывает. Иногда ручка установлена и над водительской дверью — не для езды, а чтобы водитель мог удобнее садиться в высокую кабину, особенно в больших авто.
Некоторые автопроизводители отказываются от них вовсе. Причины просты:
стремление к более "чистому" интерьеру;
экономия места в салоне;
сокращение себестоимости.
Да, эта деталь исчезает не только из-за дизайна, но и ради экономии — хоть и минимальной.
Салон — основное внутреннее пространство автомобиля, предназначенное для размещения либо только пассажиров, либо пассажиров и водителя автомобиля.
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