Тридцать тысяч километров приключений: что манит водителей на безумный маршрут между Америками

От ледяной Аляски до ветреной Патагонии — Панамериканское шоссе растянулось на 30 000 километров. Это не просто трасса, а путешествие сквозь все климатические пояса, культуры и пейзажи.
Эту амбициозную идею ещё в 1920-х предложили США. Но чтобы привести её к жизни, 14 стран от Канады до Аргентины понадобилось 15 лет споров. Лишь в 1937 году они подписали соглашение и начали строить каждый свой участок. Реально шоссе стало почти непрерывным только к 1970-м — за одним исключением.
На границе Панамы и Колумбии дорога вдруг обрывается. В этом месте начинается Дарьенский пробел — 87 километров джунглей, болот и гор, где до сих пор нет ни одного метра асфальта. США предлагали проложить путь, но Панама отказалась: возникло сопротивление местных жителей и экологов, а власти опасались усиления наркотрафика.
Так и живёт этот участок на пересечении двух Америк — как непроходимая и красивая аномалия. Туристам тут приходится пересаживаться на морской паром.
Уникальность Панамериканки в её вертикали: трасса идёт с севера на юг, через весь континент. Путешественники в дороге меняют пуховики на шорты, крем от мороза — на крем от солнца.
Путь начинается в снежном Прадхо-Бей на Аляске и заканчивается в аргентинской Ушуае. По дороге — сезон дождей у экватора, жара пустынь, ледники и вулканы.
"В Гватемале я жарил зефир на лаве, в Эквадоре взбирался на ледник, а в Патагонии пять месяцев спал в палатке", — рассказывает Дэн Грек, прошедший маршрут от начала до конца.
Грек советует: ещё до въезда в Мексику сделайте полное ТО и поставьте новые шины. Дальше может не оказаться ни масла, ни нормального сервиса. Здесь мелочь вроде старой покрышки может превратиться в конец всей экспедиции.
Доро́га — путь сообщения для передвижения людей, прогона скота и транспорта, основная часть транспортной (дорожной) инфраструктуры государства.
Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.