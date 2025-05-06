Тридцать тысяч километров приключений: что манит водителей на безумный маршрут между Америками

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От ледяной Аляски до ветреной Патагонии — Панамериканское шоссе растянулось на 30 000 километров. Это не просто трасса, а путешествие сквозь все климатические пояса, культуры и пейзажи.

Фото: commons.wikimedia.org by Nepenthes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дорога

Эту амбициозную идею ещё в 1920-х предложили США. Но чтобы привести её к жизни, 14 стран от Канады до Аргентины понадобилось 15 лет споров. Лишь в 1937 году они подписали соглашение и начали строить каждый свой участок. Реально шоссе стало почти непрерывным только к 1970-м — за одним исключением.

Дарьенский пробел: кусок дикой природы посреди цивилизации

На границе Панамы и Колумбии дорога вдруг обрывается. В этом месте начинается Дарьенский пробел — 87 километров джунглей, болот и гор, где до сих пор нет ни одного метра асфальта. США предлагали проложить путь, но Панама отказалась: возникло сопротивление местных жителей и экологов, а власти опасались усиления наркотрафика.

Так и живёт этот участок на пересечении двух Америк — как непроходимая и красивая аномалия. Туристам тут приходится пересаживаться на морской паром.

Все сезоны за одну поездку

Уникальность Панамериканки в её вертикали: трасса идёт с севера на юг, через весь континент. Путешественники в дороге меняют пуховики на шорты, крем от мороза — на крем от солнца.

Путь начинается в снежном Прадхо-Бей на Аляске и заканчивается в аргентинской Ушуае. По дороге — сезон дождей у экватора, жара пустынь, ледники и вулканы.

"В Гватемале я жарил зефир на лаве, в Эквадоре взбирался на ледник, а в Патагонии пять месяцев спал в палатке", — рассказывает Дэн Грек, прошедший маршрут от начала до конца.

Подготовка — ключ к выживанию

Грек советует: ещё до въезда в Мексику сделайте полное ТО и поставьте новые шины. Дальше может не оказаться ни масла, ни нормального сервиса. Здесь мелочь вроде старой покрышки может превратиться в конец всей экспедиции.

Уточнения

Доро́га — путь сообщения для передвижения людей, прогона скота и транспорта, основная часть транспортной (дорожной) инфраструктуры государства.

