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Когда комфорт подружился с абсурдом: 3 старых автомобильных новинки, провалившихся с треском

2:03
Авто

Автомир середины XX века был полон экспериментов. Производители стремились не только к скорости и стилю, но и к максимальному комфорту — правда, иногда эти идеи звучали лучше, чем работали. Часы на руле, вакуумная пепельница и даже автомобильный проигрыватель винила — всё это было реальностью. Но водителям новшества не понравились.

Пенсионер за рулем
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пенсионер за рулем

Виниола: когда пластинки шли вразнос

В 1956 году Chrysler презентовал проигрыватель Highway Hi-Fi, созданный Питером Голдмарком — автором формата альбомных пластинок. Легенда гласит, что Голдмарк терпеть не мог рок-н-ролл и решил навязать автомобилистам свою музыкальную повестку. Его устройство проигрывало специальные 8-дюймовые диски со скоростью 16 2/3 об/мин — ниже, чем у обычных винилов.
Увы, треки надо было искать в ограниченном каталоге, а сама "виниола" часто ломалась и капризничала даже на ровной дороге.

Пеплосос: борьба с пеплом не удалась

В 1959 году Chevrolet решил пойти навстречу курящим водителям — и оснастил машины пепельницей Vacuum Ashtray с встроенным насосом. Казалось бы, пепел теперь исчезнет сам. Но на практике устройство просто собирало мусор в мешок, не избавляя от запаха и необходимости всё равно убирать вручную.

Часы на руле: идея с отличным видом и нулевым удобством

В 1952 году Oldsmobile 88 получил рулевое колесо с часами прямо на спице. Логика была простой: не нужно отвлекаться на приборную панель. Но результат оказался неудобным — циферблат легко закрывался руками, а угол обзора был странным. Производители быстро отказались от этой идеи.
Сегодня же такие рули — редкий и ценный элемент для коллекционеров винтажных авто.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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