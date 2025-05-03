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Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз

2:03
Авто

Некоторые автомобили со временем превращаются в настоящую ценность — даже если сегодня стоят как подержанный кроссовер. По словам Джонни Брайтона, ведущего Youtube-канала CarsWithJB, есть минимум три модели из недорогого сегмента, которые скоро станут коллекционными.

BMW G90 M5
Фото: BMW is licensed under public domain
BMW G90 M5

"Есть люди, мечтавшие купить такую машину в молодости, но у них не было возможности. Став старше, они выкупают хорошо сохранившийся экземпляр, исполняя давнюю мечту", — объясняет Брайтон.

Ford Focus RS — горячий хэтчбек с перспективой

Модели Ford с индексом RS уже становились редкостью. Например, одна из версий Sierra Cosworth RS500 ушла с аукциона почти за 70 миллионов рублей. Focus RS, по мнению экспертов, движется в том же направлении. Сегодня на вторичном рынке встречаются предложения по цене от 2,7 до 16 миллионов рублей — всё зависит от пробега и года выпуска. А что будет через 10-15 лет?

BMW M5 — из бизнес-класса в разряд "редкость"

Эта машина уже перестала быть просто "заряженным седаном". Некоторые экземпляры на российском рынке оцениваются в 20 миллионов рублей и выше. Учитывая растущий интерес к классическим M-сериями, можно с уверенностью сказать: это одна из тех моделей, которую не стоит продавать.

Subaru Impreza — легенда с характером

Особенно ценятся ранние версии с двухлитровым турбодвигателем мощностью 261 л. с. Такая Impreza разгоняется до сотни за 5,3 секунды и обладает неповторимым звуком, который уже стал частью автомобильной культуры.

"А звук выхлопа стал иконой автомобильного мира", — отмечает Брайтон.

Интерес к этим машинам не ослабевает: у поколения, выросшего на плакатах и видеоиграх с Impreza, появилась возможность исполнить мечту детства.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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