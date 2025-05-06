В салоне жарче , чем на улице? Вот что убивает кондиционер, даже если он вроде бы работает

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Когда за окном жара, в салоне автомобиля хочется только одного — прохлады. Но чтобы кондиционер исправно радовал комфортной температурой, за его состоянием нужно следить не меньше, чем за тормозами.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дефлектор

Радиатор — сердце охлаждения

Один из ключевых узлов системы — радиатор. Он отводит тепло от хладагента, помогая тому переходить из газа в жидкость. Чем эффективнее радиатор работает, тем прохладнее становится в салоне. Но есть нюанс: если соты радиатора забиты пылью и насекомыми, воздушный поток ослабляется, и эффективность падает.

Чистить радиатор нужно аккуратно — лучше всего использовать пар, а не напор воды: струя может повредить тонкие элементы.

Герметичность — вопрос №1

Даже чистый радиатор не спасёт, если в системе утечка. Часто виноваты резиновые уплотнители или соединения патрубков. Утечку можно выявить с помощью фреона с УФ-маркером — этот метод применяют в автосервисах. Если система не герметична, компрессор работает с перегрузкой, рискуя выйти из строя.

Масло — невидимый, но критичный элемент

При заправке кондиционера важно не только количество фреона, но и тип масла. Нельзя смешивать масла разных производителей. Каждый компрессор требует строго определённого состава. По статистике, четверть всех поломок компрессоров вызвана неправильным маслом.

Когда всё работает, как надо

При правильной профилактике кондиционер может не потребовать серьёзного ремонта десятки тысяч километров. А компрессор, если с ним обращаться бережно, нередко служит весь срок эксплуатации авто.

Уточнения

Автомобильный кондиционер — установка, предназначенная для охлаждения, осушения и выветривания воздуха в салоне транспортного средства, работающая по тому же принципу, что и обыкновенный кондиционер.

