Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Желтый киви против зелёного: чем они отличаются, какой вкуснее и какой лучше для здоровья
ЕС хочет признать символ Болгарии химикатом: болгары готовят ответный удар
На долив масла уходит больше, чем на бензин? Что делать, пока не началась беда посерьёзней
Египетская загадка Млечного Пути: росписи на гробницах древнего Египта рассказали новое о космосе
Новая система видеонаблюдения против воровства: покупки на кассах самообслуживания находятся под контролем
Ваш дом наполнится кислородом без открывания окон: как проветривать квартиру, чтобы не навредить здоровью
Весенний уход за хвойными: действительно ли нужна подкормка
Александр Олешко признался, какие песни поёт, когда моется в душе
Неужели без плодов? Причины отсутствия урожая абрикоса у дачников

В салоне жарче , чем на улице? Вот что убивает кондиционер, даже если он вроде бы работает

1:46
Авто

Когда за окном жара, в салоне автомобиля хочется только одного — прохлады. Но чтобы кондиционер исправно радовал комфортной температурой, за его состоянием нужно следить не меньше, чем за тормозами.

Дефлектор
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дефлектор

Радиатор — сердце охлаждения

Один из ключевых узлов системы — радиатор. Он отводит тепло от хладагента, помогая тому переходить из газа в жидкость. Чем эффективнее радиатор работает, тем прохладнее становится в салоне. Но есть нюанс: если соты радиатора забиты пылью и насекомыми, воздушный поток ослабляется, и эффективность падает.

Чистить радиатор нужно аккуратно — лучше всего использовать пар, а не напор воды: струя может повредить тонкие элементы.

Герметичность — вопрос №1

Даже чистый радиатор не спасёт, если в системе утечка. Часто виноваты резиновые уплотнители или соединения патрубков. Утечку можно выявить с помощью фреона с УФ-маркером — этот метод применяют в автосервисах. Если система не герметична, компрессор работает с перегрузкой, рискуя выйти из строя.

Масло — невидимый, но критичный элемент

При заправке кондиционера важно не только количество фреона, но и тип масла. Нельзя смешивать масла разных производителей. Каждый компрессор требует строго определённого состава. По статистике, четверть всех поломок компрессоров вызвана неправильным маслом.

Когда всё работает, как надо

При правильной профилактике кондиционер может не потребовать серьёзного ремонта десятки тысяч километров. А компрессор, если с ним обращаться бережно, нередко служит весь срок эксплуатации авто.

Уточнения

Автомобильный кондиционер — установка, предназначенная для охлаждения, осушения и выветривания воздуха в салоне транспортного средства, работающая по тому же принципу, что и обыкновенный кондиционер.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Наука и техника
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия Аудио 
Пока Искру только обещают, Гранта уже вышла в новом кузове и с сюрпризом
Авто
Пока Искру только обещают, Гранта уже вышла в новом кузове и с сюрпризом Аудио 
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
Недвижимость
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
Пионы цвели плохо, а потом случилось чудо: а всего лишь надо добавить одну пригоршню под куст
ВСУ предпринимают новую попытку вторгнуться в Курскую область. Цель — испортить России праздник Любовь Степушова Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид
Моторы Hyundai и Kia выносят приговор — и владельцы об этом даже не догадываются
Пока Искру только обещают, Гранта уже вышла в новом кузове и с сюрпризом
Forsal: русские совершили чудо с самолётом МС-21
Forsal: русские совершили чудо с самолётом МС-21
Последние материалы
Александр Олешко признался, какие песни поёт, когда моется в душе
Неужели без плодов? Причины отсутствия урожая абрикоса у дачников
ABB Robotics внедряет роботов в ресторанный бизнес — 27 секунд для сборки бургеров
Обнаружена жизнь в вулканических пещерах Антарктиды! Удивительные находки учёных
В салоне жарче , чем на улице? Вот что убивает кондиционер, даже если он вроде бы работает
Успокаивает лучше валерьянки: никаких больше проблем с желудком, сном и нервами
Впервые в истории: суд признал собаку пострадавшей стороной и присудил ей компенсацию
Волшебный автобус возвращается в Манчестер — что скрывает его появление
Для классических радиаторов звучит похоронный звон: на смену им придёт более мощный вариант
Певица Катя Лель призналась, что чуть не умерла на Бали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.