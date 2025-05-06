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Думаете, это совпадение? Вот за какие мелочи авто оказывается под пристальным вниманием ГАИ

1:57
Авто

Некоторые водители удивляются: их автомобиль останавливают на каждом посту, а знакомые годами ездят без единой проверки. В чём дело? Сотрудник ГАИ объяснил, какие сигналы воспринимаются как "тревожные" и автоматически вызывают желание остановить машину.

Автомобиль ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль ДПС

Настороженность начинается с внешности

Решение остановить авто принимается за секунды — и чаще всего интуитивно. Но есть конкретные признаки, которые в большинстве случаев работают как маячок. Один из главных — агрессивный или необычный тюнинг. Машины с громкими глушителями, кенгурятниками, нестандартными бамперами или фарами почти всегда останавливают. Причина проста: проверка документов на доработки и их легальность. Если сертификации нет — штраф и предписание на внеплановый техосмотр.

Вопросы вызывает и поведение

Не только внешний вид вызывает интерес. Манера вождения и даже поведение за рулём могут повлиять на решение инспектора. Если водитель сильно выделяется на фоне потока — едет слишком медленно или, наоборот, агрессивно маневрирует — велика вероятность остановки. Также привлекают внимание непривычные жесты: яркая жестикуляция, нервная жевательная резинка, солнцезащитные очки в пасмурную погоду.

Дети в салоне — повод для проверки

Особый интерес вызывают автомобили с детьми. Сотрудник ГАИ может остановить машину, чтобы убедиться: используются ли автокресла. Не менее важный сигнал — отсутствие ремней безопасности. Если водитель или пассажиры не пристёгнуты, инспекция почти гарантирована.

И да, не стоит искать логику в том, кого останавливают. Работает не только инструкция, но и человеческий фактор — интуиция, внимание к деталям и опыт.

Уточнения

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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