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Lada Iskra буксует на старте: новинку не могут собрать даже в базовой версии

Авто

Хотя официально производство Lada Iskra 2025 стартовало ещё 19 апреля, на деле проект далёк от стабильного выпуска. Инсайдеры из сообщества "Avtograd" сообщают: автомобили собирают с перебоями из-за дефицита комплектующих. При этом речь идёт не только о редких узлах — не хватает самых базовых деталей.

Lada Iskra
Фото: Telegram-канал AutoNews is licensed under public domain
Lada Iskra

Например, пластиковая вставка на расширителе задней арки поступает не в том цвете, что делает невозможной даже финальную сборку — автомобиль выглядит несогласованным визуально. Исправленные детали производитель пообещал, но поставки задерживаются на недели.

Проблемы глубже, чем кажется

Ситуация осложняется тем, что проблема не ограничивается одной вставкой. На заводе ощущается нехватка сразу по нескольким критически важным позициям:

  • сиденья,
  • жгуты электропроводки,
  • электронные модули,
  • даже простые пластиковые элементы.

Именно поставки, а не спрос, сдерживают выпуск новой модели. Несмотря на то что серийное производство заявлено, реальный статус Lada Iskra больше напоминает опытную партию.

Перенос сроков — почти неизбежен

По данным источников, полноценный выпуск может быть перенесён на конец 2024 года или даже начало 2025-го. Автомобиль продолжает дорабатываться: несколько узлов требуют технических корректировок. Это автоматически растягивает график выхода модели на рынок.

Ранее в "АвтоВАЗе" утверждали, что старт продаж намечен на 20 июля. В базе Lada Iskra должна получить атмосферный двигатель объёмом 1,6 л и мощностью 90 л. с. Однако, при текущем положении дел, это скорее оптимизм, чем факт.

Уточнения

LADA Iskra — российский переднеприводный субкомпактный автомобиль Волжского автомобильного завода, представленный в 2024 году.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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