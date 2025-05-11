Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах

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После роста ключевой ставки банки начали выдавать меньше кредитов. Но финансовые трудности никуда не делись, и россияне массово обратились к микрофинансовым организациям. И хотя деньги здесь выдают быстро, цена такого решения может оказаться слишком высокой — вплоть до потери автомобиля.

Фото: commons.wikimedia.org by Л.П. Джепко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Эвакуатор

Машина — пока твоя. Но ненадолго

За последние полгода число клиентов МФО выросло в 5 раз. Всё чаще залогом выступает автомобиль. Условия кажутся удобными: деньги выдают в день обращения, а машину можно продолжать использовать. Но за комфортом скрываются риски.

Процентные ставки у МФО намного выше, чем в банках, а займы берут в основном те, у кого нет финансовой "подушки". Возникает внеплановая трата — и вот уже срочно нужен кредит. А вернуть его, особенно с учётом процентов, под силу не каждому.

Долг растёт, а вместе с ним — статистика изъятий

По прогнозам экспертов, в ближайшие месяцы нас ждёт волна изъятий автомобилей. Это подтверждает статистика: только за первый квартал 2025 года количество микрозаймов под залог машины выросло на 15%. Если тренд сохранится, ситуация выйдет на новый уровень — массовая конфискация транспорта.

Формально всё честно: человек не платит — МФО забирает авто. Но на практике многие должники не осознают, что подписывают договор на условиях, которые изначально против них.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

