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Старая свеча — как дырка в баке: вот почему важно не тянуть с заменой

1:37
Авто

Многие автомобилисты откладывают замену свечей зажигания, полагая, что это мелочь. Но такая экономия быстро превращается в серьёзные траты. Эксперт в разговоре с журналистами объяснил, как из-за пары старых свечей растёт расход топлива и страдает двигатель.

свечи зажигания
Фото: Wikipedia by Aidan Wojtas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
свечи зажигания

От "нормы" до проблем — три стадии

Свечи работают в три этапа: сначала идеально, потом "терпимо", а после — с заметной потерей эффективности. Важно понимать, что современные авто не всегда сигнализируют об этом вовремя. Пропуски зажигания появляются только при постоянных сбоях, а изолятор может пробиться на массу — и тогда мотор начнёт работать с перебоями.

Расход растёт — водитель платит

Допустим, свечи прошли 50 тысяч километров, и за последние 20 тысяч расход вырос на 5%. При средней норме 10 литров и цене топлива около 60 рублей — это уже около 6 тысяч рублей лишних трат. А ведь замена комплекта стоит дешевле.

Когда менять

Обычные свечи рассчитаны на 40-50 тысяч километров, иридиевые — на 120-150 тысяч. Но реальный ресурс зависит от условий эксплуатации. Уже после 20 тысяч километров эффективность может снизиться на 4-6%, а топливо начнёт "улетать" незаметно.

Если появляется ошибка "пропуск зажигания", стоит сразу проверить не только свечи, но и катушки. Чем раньше это сделать, тем дешевле обойдётся ремонт — и спокойнее будет поездка.

Уточнения

Свеча зажигания — устройство для воспламенения топливно-воздушной смеси в самых разнообразных тепловых двигателях.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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