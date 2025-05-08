Сначала лёгкий запах, потом капремонт: как по аромату из-под капота определить проблему

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Иногда всё начинается с запаха. Завёл двигатель — и в нос ударяет что-то странное, а спустя пару минут всё исчезает. Большинство водителей в такие моменты просто открывают окно. А зря: неприятный аромат может быть первым сигналом серьёзной неисправности.

Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина за рулём

Бензин на вдох — ремонт на выдох

Если при запуске чувствуется запах топлива, дело может быть в неправильной подаче бензина. Электронный блок управления не всегда точно дозирует смесь — особенно если загрязнён или повреждён датчик воздуха в цилиндрах. Иногда проблему можно решить просто: очистить датчик или проверить контакт.

Сладкий запах и белый дым

Если из глушителя выходит белый пар с лёгкой сладостью, это почти наверняка — антифриз. Такое бывает при пробое прокладки ГБЦ или трещине в блоке двигателя. Ситуация серьёзная: в скором времени мотор может уйти в "минус".

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Запах гари, напоминающий старую технику, — это, как правило, масло, попавшее в выхлопную систему. Сопровождается сизым дымом. Если увидел и унюхал — действуй без промедления. Затягивать с диагностикой опасно.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

