Сначала лёгкий запах, потом капремонт: как по аромату из-под капота определить проблему

Иногда всё начинается с запаха. Завёл двигатель — и в нос ударяет что-то странное, а спустя пару минут всё исчезает. Большинство водителей в такие моменты просто открывают окно. А зря: неприятный аромат может быть первым сигналом серьёзной неисправности.
Если при запуске чувствуется запах топлива, дело может быть в неправильной подаче бензина. Электронный блок управления не всегда точно дозирует смесь — особенно если загрязнён или повреждён датчик воздуха в цилиндрах. Иногда проблему можно решить просто: очистить датчик или проверить контакт.
Если из глушителя выходит белый пар с лёгкой сладостью, это почти наверняка — антифриз. Такое бывает при пробое прокладки ГБЦ или трещине в блоке двигателя. Ситуация серьёзная: в скором времени мотор может уйти в "минус".
Запах гари, напоминающий старую технику, — это, как правило, масло, попавшее в выхлопную систему. Сопровождается сизым дымом. Если увидел и унюхал — действуй без промедления. Затягивать с диагностикой опасно.
Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.
Функция, задуманная как экологичная, может стоить вашему мотору ресурса. Один щелчок — и вы вдвое увеличите срок службы двигателя.