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Платить меньше, ездить больше: для кого в 2025 откроют доступ к выгодным машинам

2:24
Авто

Минпромторг объявил о расширении программы льготного автокредитования, и это может стать серьёзной поддержкой для многих российских семей. Пока она действует только на Дальнем Востоке, но уже в следующем году её планируют распространить по всей стране.

Женщина заводит автомобиль
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина заводит автомобиль

Программа предусматривает субсидии для семей с детьми: 25% стоимости автомобиля с ДВС и 35% — для электрокаров и гибридов. Это значительно снижает итоговую сумму автокредита и делает покупку новой машины более реальной.

"Сейчас эта программа действует только на Дальнем Востоке, но в 2025 году планируется её расширение на всю территорию страны. Это решение направлено на поддержку семей, что особенно актуально в условиях экономической нестабильности и роста цен на автомобили", — говорит серийный FinTech и DeFi-предприниматель, разработчик и аналитик WEB3Bureau Александр Вайс.

Он отмечает, что наибольшую выгоду от льгот получат молодые и многодетные семьи. Кроме сниженной ставки, может появиться возможность получить субсидию на первый взнос, что дополнительно разгрузит семейный бюджет.

Поддержка экономики — бонусом

Возвращение льготного автокредитования позитивно отразится и на отечественном автопроме. Программа нацелена именно на автомобили, произведённые в России, что простимулирует спрос и даст толчок внутреннему производству.

"Условия программы предполагают, что семьи смогут получить автокредит с субсидированной процентной ставкой, что значительно снизит финансовую нагрузку. Ожидается, что ставка будет ниже рыночной. Кроме того, возможно, будут предусмотрены дополнительные меры поддержки, такие как возможность получения первоначального взноса за счёт субсидий", — подчеркнул эксперт.

В условиях импортозамещения и нестабильной экономики такая мера может оживить рынок и поддержать как покупателей, так и производителей.

"Инициатива Минпромторга по возврату льготных автокредитов в 2025 году может стать важным шагом к улучшению жизненных условий семей с детьми и поддержке отечественного автопрома, что в свою очередь будет способствовать экономическому росту страны", — резюмировал Александр Вайс.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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