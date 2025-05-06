Зарядка по-плохому: что нельзя делать с аккумулятором, если он вам ещё нужен

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Если неправильно зарядить аккумулятор, можно остаться не только без энергии, но и без машины. Казалось бы, что может быть проще — подключил зарядку и жди.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобильный аккумулятор

Ошибки, которые могут дорого обойтись

Начнём с безопасности. Пока АКБ заряжается, к ней не должны подходить дети и животные. Даже небольшое касание может закончиться ударом тока или коротким замыканием, особенно если поблизости есть легковоспламеняющиеся предметы.

Также важно строго соблюдать полярность. Неправильное подключение может привести к детонации аккумулятора. Такие случаи редки, но не миф — даже современные батареи не защищены от грубых ошибок.

Какой ток подавать и как долго заряжать

Оптимальный ток для зарядки рассчитывается по формуле: 1/12 или 1/24 от ёмкости аккумулятора. Идеальный вариант — медленная зарядка в течение 12-24 часов. Перед началом процедуры зимой АКБ нужно немного согреть, особенно если она до этого стояла в холоде.

Важно обеспечить вентиляцию: даже необслуживаемые аккумуляторы выделяют пары, вредные для человека. При этом не допускается кипение электролита — на слух это можно распознать по бульканью. Такой перегрев сокращает срок службы батареи.

Электроника и память автомобиля

Современные авто не стоит полностью отключать от аккумулятора. При зарядке нужно подключать батарею-донора или использовать буферное устройство, чтобы сохранить настройки электроники и не сбить работу охранных систем.

И главное — не стоит заряжать "по чуть-чуть". Аккумулятор нужно держать на зарядке до полной ёмкости, но и не передерживать. Заряжать АКБ разумно 1-2 раза в год — этого достаточно, чтобы она дожила до своего естественного срока.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

