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Машины, которые дарят комфорт, не разоряя: как уложиться в миллион и не пожалеть

2:17
Авто

Какие машины сегодня можно взять с «максималкой» — и при этом не вылететь за рамки одного миллиона рублей? Оказалось, выбор всё ещё есть, особенно на вторичке. Перегонщик автомобилей назвал несколько моделей, которые приятно удивляют оснащением, при этом не ударяя по карману.

Nissan Qashqai
Фото: rusargument.ru is licensed under Free More info
Nissan Qashqai

Hyundai Solaris — проверенная классика

Один из самых логичных вариантов — Hyundai Solaris первых двух поколений (2014–2017 годов). За миллион можно найти комплектации с кондиционером, подогревом сидений, мультимедиа и даже литыми дисками. Главное — найти «живой» экземпляр с прозрачной историей и без следов такси.

Nissan Qashqai — кроссовер с запасом

За ту же сумму реально присмотреть Qashqai 2010–2012 годов. У машины отличная репутация: ресурсный мотор, крепкая подвеска, умеренные расходы на обслуживание и весьма приличное оснащение. Не бизнес-класс, но близко.

Ford Focus — стиль и практичность

Focus третьего поколения (2013–2016) — это всегда хороший набор опций за адекватные деньги. Даже базовая комплектация радует мультимедиа и климатом. Однако стоит учитывать, что автоматы здесь дороже, а роботизированные коробки — не лучший выбор. Самый разумный вариант — «механика».

Kia Cerato — недооценённый комфорт

Cerato 2009–2013 годов легко вписывается в бюджет и нередко предлагается в богатых комплектациях. Надёжная ходовая, доступные запчасти и комфорт в салоне делают эту модель интересной для тех, кто хочет больше, чем просто «переместиться из точки А в точку Б».

Citroen C4 — неожиданно надёжный француз

Хотя к «французам» относятся с осторожностью, C4 (2012–2015) — приятное исключение. Версии с 1.6-литровым мотором и классическим автоматом нередко служат без сюрпризов. Оснащение — на уровне, особенно в версии Exclusive.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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