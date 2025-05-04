Панель не врет: 8 лампочек, которые кричат стой — но все делают вид, что не слышат

Когда при запуске мотора на приборке всё светится, это нормально. Но если какой-то из значков не гаснет — пора напрячься. Представитель ГАИ напомнил, какие индикаторы сигнализируют о серьёзных неисправностях, и что делать в каждом случае.

Маслёнка (давление масла). Если горит — немедленно остановитесь. Возможен критический недолив или утечка масла. Двигателю грозит перегрев и износ.

Красный термометр (перегрев двигателя). Охлаждающая жидкость, термостат или радиатор — один из этих элементов мог подвести. Игра с перегретым мотором заканчивается дорого.

ABS / Восклицательный знак в круге. Проблемы с антиблокировочной системой или тормозами. Остановка машины может стать непредсказуемой.

Рулевое колесо. Указывает на сбой в системе рулевого управления. Потеря усилия на руле — прямой путь к ДТП.

AT (автоматическая трансмиссия). Проблемы с коробкой передач — от перегрева до утечки жидкости. Не начинайте движение, пока не устраните причину.

Индикатор полного привода. Может означать сбой в работе трансмиссии или неправильное распределение тяги. Особенно важно зимой или на бездорожье.

Аккумулятор (батарея). Горит — значит не просто разряд, а, возможно, отказ генератора. Автомобиль может заглохнуть прямо в движении.