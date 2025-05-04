Панель не врет: 8 лампочек, которые кричат стой — но все делают вид, что не слышат

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Авто

Когда при запуске мотора на приборке всё светится, это нормально. Но если какой-то из значков не гаснет — пора напрячься. Представитель ГАИ напомнил, какие индикаторы сигнализируют о серьёзных неисправностях, и что делать в каждом случае.

Приборная панель
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Приборная панель

Важнейшие сигналы на приборной панели

  1. Маслёнка (давление масла). Если горит — немедленно остановитесь. Возможен критический недолив или утечка масла. Двигателю грозит перегрев и износ.

  2. Красный термометр (перегрев двигателя). Охлаждающая жидкость, термостат или радиатор — один из этих элементов мог подвести. Игра с перегретым мотором заканчивается дорого.

  3. ABS / Восклицательный знак в круге. Проблемы с антиблокировочной системой или тормозами. Остановка машины может стать непредсказуемой.

  4. Рулевое колесо. Указывает на сбой в системе рулевого управления. Потеря усилия на руле — прямой путь к ДТП.

  5. AT (автоматическая трансмиссия). Проблемы с коробкой передач — от перегрева до утечки жидкости. Не начинайте движение, пока не устраните причину.

  6. Индикатор полного привода. Может означать сбой в работе трансмиссии или неправильное распределение тяги. Особенно важно зимой или на бездорожье.

  7. Аккумулятор (батарея). Горит — значит не просто разряд, а, возможно, отказ генератора. Автомобиль может заглохнуть прямо в движении.

  8. Check Engine (если горит в красном). Означает, что ошибка критическая и дальнейшее движение может повредить силовую установку.

Уточнения

Прибо́рная пане́ль (консо́ль) — название группы приборов, совмещённых в одной конструкции.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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