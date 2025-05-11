Вы сами виноваты: вот почему кондиционер сдох в самый разгар жары

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Летом кондиционер — спасение, зимой — бесполезная кнопка? Такое мышление часто приводит к дорогостоящему ремонту. Система охлаждения салона требует не только регулярного обслуживания, но и банального здравого смысла при использовании. Именно это чаще всего и подводит владельцев.

Фото: Freepik by stefamerpik is licensed under Рublic domain кондиционер

Ошибки, которые убивают климатическую установку

Окна открыты — климат пашет: если включить автоматический режим кондиционера и одновременно ехать с опущенными стёклами, компрессору приходится работать на износ. Результат — перегрузка, сбой и дорогостоящая диагностика.

Глушат мотор не выключив климат: сперва — отключить кондиционер, потом — зажигание. Такая простая последовательность может продлить срок службы всей системы.

Не заправляют хладагент: без регулярного пополнения фреона система теряет эффективность, а компрессор — защиту от перегрева.

Игнорируют чистку радиатора и фильтров: загрязнённые воздуховоды не только создают нагрузку, но и становятся рассадником бактерий.

А ещё кондиционер нужен… зимой

Да, это не опечатка. В холодное время года кондиционер помогает:

осушать воздух в салоне (против запотевания),

сохранять герметичность трубок за счёт работы с маслом,

предотвращать образование трещин и пересушивание прокладок.

Обдув в лицо — не самая умная идея

Если направить холодный поток прямо на себя, есть риск простуды. Лучше выбирать направление на стекло и ноги — и холоднее, и безопаснее.

Уточнения

Автомобильный кондиционер — установка, предназначенная для охлаждения, осушения и выветривания воздуха в салоне транспортного средства, работающая по тому же принципу, что и обыкновенный кондиционер.

